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嘉義3名博弈金主繳回1億 涉賭博、洗錢判緩刑2年確定

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義地區聞人蕭世耀被控與友人投資捷豹集團，涉在台灣經營博弈網站，再透過地下匯兌匯回台灣，嘉義地院審理認定，蕭等61名被告的犯罪所得1億3578萬元，61人都認罪且繳回，蕭世耀被依圖利聚眾賭博罪判6月、洗錢罪判4月徒刑，緩刑2年，條件為繳公庫300萬，全案確定。

全案被告、檢察官都沒提起上訴。蕭世耀表示，尊重司法判決，謝謝各界關心。

判決指出，賴朝興成立的順泰誠國際公司，蕭世耀是股東之一，與其他開設科技公司的友人，2013年間一起投資捷豹集團，由蕭提供東區垂楊路的房屋，設為捷豹在台灣的總管理處，旗下有業務、客服、美工、線路等部門，子公司分布台北、新北、台中、嘉義等地。

蕭世耀等人並指示開設「任你博」線上博弈網站，可下注真人百家樂、棋牌遊戲等，再透過子公司用「網路架構與相關架設」、「服務與耗材設備租借」等名義，洗錢匯回台灣。

檢調警2020年展開搜索，發現帳戶進出金流達37億元，不過並非實際獲利，法院審理期間精算後，認定所得1億3578萬元，其中主要股東蕭世耀犯罪所得2000萬、賴朝興7000萬、蔣振銘1000萬。

由於61名被告都自白認罪，也在偵查和審理期間陸續繳回犯罪所得，一審改簡易判決，全數緩刑2年，附帶條件繳國庫總金額1961萬元。

嘉義地區聞人蕭世耀被控涉經營博弈網站，繳回犯罪所得2000萬，被依圖利聚眾賭博罪判6月、洗錢罪判4月徒刑，緩刑2年，條件為繳公庫300萬，全案確定。本報資料照片
嘉義地區聞人蕭世耀被控涉經營博弈網站，繳回犯罪所得2000萬，被依圖利聚眾賭博罪判6月、洗錢罪判4月徒刑，緩刑2年，條件為繳公庫300萬，全案確定。本報資料照片

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