謝龍介控他當白手套替黃偉哲索賄千萬 律師提告求償300萬判敗訴

台南市前議員謝龍介去年九合一大選期間，指控宏宇法律事務所律師陳文禹擔任白手套，替台南市長黃偉哲向納骨塔業者索賄，陳提告求償300萬元，台北地方法院今判陳敗訴，謝免賠，可上訴。

陳文禹主張，謝龍介去年宣布參選台南市長之際，2022年6月24日開始多次舉辦記者會、臉書公開發文指他曾與黃偉哲餐敘席間，向納骨塔業者索賄1000萬元，並指他擔任白手套、洗錢、窩藏通緝犯、拿錢不辦事。

陳指出，謝龍介未盡查證發表言論，甚至張貼經變造、刻意遮掩匯款人簽名的匯款單，用來作為他索賄的證據，謝身為台南市議員、市長參選人，是知名政治人物，卻發表不實言論，侵害律師事務所商譽，也侵害他的名譽，請求賠償300萬元、刪除臉書貼文，並在本報刊登判決書主文等。

謝龍介反駁，他記者會言論是針對黃偉哲，縱使提到陳文禹，也只是在描述事實內容，並非以陳為指述對象，也沒有詆毀陳的名譽。

另他的言論是在描述靈骨塔業者自認對黃偉哲行賄，且有款項匯入陳文禹帳戶的事實，並合理查證時序和金流，進而對黃偉哲的清廉政風、與公眾利益有關的可受公評之事提出質疑、評論，沒有超過合理範圍。

台北地院指出，依謝龍介文章的脈絡，主要在質疑黃偉哲的行為，其中雖提及陳文禹擔任白手套，但只是補強指摘，而非針對陳文禹個人是否涉及不法情事而評論，也不是以毀損陳的名譽為目的。