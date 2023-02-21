助更生人找到不平凡的幸福 法務部首創更生事業群在宜蘭

更生人回歸社會之路既阻且長，法務部長蔡清祥首創「更生事業群」構想，鼓勵企業聘用更生人，也輔導更生人適應工作環境。台灣更生保護協會今在蔡清祥見證下與宜蘭4家企業簽約，打造更生人的保護傘，讓與社會隔絕的更生人找到自己的幸福。

蔡清祥表示，更生事業群是自主監外作業的延伸，幫助更生人更好銜接社會。更生人復歸社會需要2項支持：穩定就業、家庭助力，更保會針對前者本就有轉介就業、創業貸款2種協助，無奈較不穩定且難與一般企業競爭，更生事業群透過2種模式提供更大的保護傘。

2種模式分別為：更保會與優質廠商簽約成為「友善廠商更生事業體」，更生人只須通過更保會技訓就能進入企業，後續也能得到定期輔導；更保會提供資金與有經驗的人，成立「自營更生事業體」，輔助更生人創業。

更保會董事長兼台灣高檢署檢察長張斗輝說，更生事業群是推動更生人保護嶄新的1頁，目的是為了穩定更生人薪資與保障就業環境。根據統計，更生人離開監所後6個月內再犯率最高，若能更好的輔導更生人就業，能夠大幅降低再次犯罪的機會。

今年54歲的小朝（化名）曾混跡黑社會，因殺人、販毒等罪入獄近30年，去年在國中同學介紹下進入新寶元，是人生中第1份工作。他坦言一開始也不確定能否待得住，前6個月非常辛苦，但在公司與更保會的協助下堅持，目前已工作1年半，最大的心願是與女友結婚，「平凡的生命中有不平凡的幸福」。