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謝和弦曝病歷又嗆不斷說謊 遭前妻提告獲不起訴

中央社／ 台北21日電

女子戴怡軒指控前夫歌手謝和弦與妻子陳緗妮（莉婭）公開指她愛說謊並揭露病歷，提告加重誹謗等罪。士檢日前偵查終結，認定罪嫌不足，處分謝和弦、陳緗妮不起訴。

士林地檢署不起訴處分書指出，民國111年3月20日，謝和弦在臉書等社群發表「到底是誰不斷說謊」等言論；另陳緗妮在臉書發表，「讓他發病就好好吃藥」等言論，並於貼文附上戴女病歷及身分證字號等個人資料。

戴怡軒認為，謝和弦、陳緗妮發表的不實言論，足以貶損她的名譽，因此控告2人涉違刑法加重誹謗、個人資料保護法等罪嫌。

士檢認為，謝和弦發文內容是對藝人私生活事件有感而發，並未特定對象，依前後文脈絡判斷，也是客觀評論社會事件，即便用語尖酸刻薄，也難以認定是出於惡意。

士檢考量，戴怡軒先前已自行公開病歷等個資，陳緗妮因另案訴訟取得戴女病歷等資料，公開時有做適當遮蔽，且陳緗妮發表內容非出於惡意，難以構成加重誹謗等罪嫌，認定犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

戴怡軒指控前夫謝和弦與妻子莉婭公開指她愛說謊並揭露病歷，提告加重誹謗等罪。士檢日前偵查終結，認定罪嫌不足不起訴。圖／摘自臉書
戴怡軒指控前夫謝和弦與妻子莉婭公開指她愛說謊並揭露病歷，提告加重誹謗等罪。士檢日前偵查終結，認定罪嫌不足不起訴。圖／摘自臉書

身分證 個資 吃藥 謝和弦

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