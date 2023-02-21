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控警暴力執法「小房間壓沙發上」 網紅「八炯」提告

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

YouTuber「八炯」（本名溫子渝）今天下午前往新北地檢署，針對日前與新北市警局海山警分局新海派出所員警因推擠事件引起的糾紛提告妨害自由、傷害，並另向媒體提出妨害名譽告訴。

「八炯」本月19日凌晨酒後與女友起爭執，他報警請警方到場協助，卻又因故與到場警方再發生衝突，最後警方實施強制管束，將他帶回派出所直至凌晨才離開。

「八炯」說，當天他雖然有喝酒但並未喝醉，報警之後，警察誤會他摔外套，之後對他暴力執法，還搶走他手機，他便開啟直播，「假使我沒有開直播，我是不是已被上銬帶走？」，他說，到警局後他又被員警推到小房間並壓在沙發上。

他向在場媒體表示，原本已與警方談好雙方都不再追究此事，孰料隔天卻看到自己被新聞大肆報導，還說成是酒醉鬧事，「媒體也沒跟我求證」，他為了維護聲譽今天才會前往地檢遞狀提告，向新海派出所長以及警員等人提告私行拘禁、強制、傷害，另向報導媒體提告誹謗。

警方則表示，當時凌晨2點9分獲報糾紛後，轄區新海所警員趕抵，發現「八炯」稱跟女友在酒吧喝完酒後，他希望女友先回家休息，但女友路上一直黏著他，希望警方幫忙處理，員警表示無過分行為無法介入，但「八炯」疑因酒醉，聽聞無法介入拉高音量喊「欸欸欸」，又把外套丟在地上，警方以為他酒醉想鬧事，警戒質問「耍什麼態度？」雙方開始衝突。

警方為維持現場秩序，順勢將手機奪走，「八炯」指控警方搶手機，警方當下確認沒有攻擊意圖後，將手機返還給當事人，但考量「八炯」在現場仍大聲喧嘩及酒醉行為，為了維持公共秩序，依警職法第19條將他帶回派出所管束，事後聯絡八炯親友到場，經確認無虞，於凌晨5點50分讓八炯離去。

新北地檢署表示，已收到「八炯」對警方的告訴狀，會交由檢察官盡速偵查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

YouTuber「八炯」今到新北地檢署對警方提告妨害自由、傷害。記者柯毓庭／攝影
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