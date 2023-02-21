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合約灌水騙上億 彰銀、華南等4銀行9人勾結詐貸集團遭約談
之前犯下多起不動產交易詐貸案的金德儀詐貸集團，檢方自銀行往來中文件中，循線追查出2011至2016年間，彰化、華南及兩間民營銀行，部分主管與行員涉嫌與該集團勾結，灌水不動產買賣合約金額詐貸得手上億。台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分11路約談4家銀行涉案行員共9人，其中最高階級為彰銀韓姓襄理，全案依違反銀行法審核不實罪嫌偵辦。
檢調調查，女子金德儀與不肖地政士、銀行行員共組不動產詐貸集團，利用前幾年房市多頭期間，利用人頭擔任買賣雙方，持不實薪資扣繳憑單虛增貸款人所得，同時製造不實合約灌水成交價格，藉此向銀行增加貸款總額詐貸。金德儀去年7月就先前部分案件，被法院依違反銀行法判刑3年8月確定。
檢調查出，部分房產投資客透過金德儀集團灌水詐貸後，利用寬限期只繳息不還本，超過寬限期後就不再還款，讓銀行法拍擔保品，但由於當初房價遭灌水，銀行事後即便法拍也拿不回本，因此造成4家貸款銀行共上億損失。
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