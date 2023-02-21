涉以餐會替黃淑君賄選 三民眾被起訴

林姓男子等三人為替民進黨籍新北市議員黃淑君尋求支持，去年11月透過餐會企圖向具投票權的民眾賄選，今天被新北地檢署依選舉罷免法起訴。

黃淑君以及其同黨民意代表何博文，當時也有到餐會現場拜票，但檢方調查發現兩人對於賄選不知情，僅將兩人列為證人身分。

檢方調查，林男與何是友人，他與高姓、羅姓兩名友人涉嫌替黃淑君買票，去年11月選前在板橋區知名餐廳銀鳳樓中席開三桌，花費2萬餘免費招待選區國中小家長會長及板橋地區人士，涉嫌以餐會方式賄選，還在餐會後創建「黃淑君凍蒜」群組，並邀請參與餐會的民眾加入群組，席間黃淑君與何博文也有出席逐桌拜票敬酒。

但檢方調查黃淑君與何博文和林男的對話紀錄，發現黃僅將林男當作支持者，並未看成團隊的一份子，且黃和何兩人僅知道有此餐會並到場，卻不知餐會的費用是何男自掏腰包，因此將兩人列為證人。

偵查時，林男等三人坦承餐會目的是為了協助黃淑君拉票，檢方今天依選舉罷免法起訴三人。