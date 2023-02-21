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遇糾紛一定要法庭見？ 司法院推一機制解決私權紛爭

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

民眾遇到私權紛爭時，除了上法院打官司，還有訴訟外紛爭解決機制（Alterative Dispute Resolution）可使用。司法院為推廣ADR，邀請藝人洪都拉斯拍攝宣導短片，藉由網路購物消費爭議，帶出ADR迅速性、經濟性、隱密性、和諧性、多樣性、自主性和便利性等優點；民事廳長周玫芳表示，希望民眾認識ADR途徑來解決爭端。

影片中，洪都拉斯飾演賣表的直播主，買家則抱怨購買的手表有瑕疵，直播主則質疑對方沒有錄影存證，雙方爭執不休，類似的狀況在現實生活其實屢見不鮮。

周玫芳指出，ADR機構查詢平台自2017年12月15日上線，設有超連結功能，串聯平台便利查詢，提供民眾多元的解決私權紛爭選擇。自2019年起至2022年止，地方法院辦理民事（不含家事）調解、調處書審核事件新收件數，2020年度達到12萬6241件高峰，2021年度雖受新冠肺炎影響而降至10萬6605件，但隨著疫情趨緩，去年已回升至11萬3962件。

另外，已實施滿3年的勞動事件新制，周玫芳表示依調查結果，當事人對法官辦理勞動事件的滿意度超過8成，顯見新制成效獲肯定。

1件勞動訴訟要花多少時日解決？從數據顯示，地院勞動調解事件、勞動訴訟事件平均終結日數分別為63.47天、116.35天，遠少於法定辦理期間90天、180天；勞動事件平均調解成立率為57.06%。

司法院同樣拍了影片宣導勞動事件新制，片中的角色包括美食外送員、建築工地領班、燒肉店工讀生、上班族等，透過各種勞資爭議的情境設定，來說明在既有的民事訴訟程序架構下，如何調整爭訟程序。周玫芳指出，勞動訴訟的新重點包括勞工可在勞務提供地起訴、調解不成立時由同一法官續行訴訟程序、各級法院設立勞動專業法庭、明定限期終結程序等。

司法院強調，在新的制度下，勞工不受「顯失公平的定型化證據契約」拘束。

司法院為推廣ADR，邀請藝人洪都拉斯拍攝宣導短片，藉由網路購物消費爭議，帶出ADR迅速性、經濟性、隱密性、和諧性、多樣性、自主性和便利性等優點。圖／取自司法院影音網站
司法院為推廣ADR，邀請藝人洪都拉斯拍攝宣導短片，藉由網路購物消費爭議，帶出ADR迅速性、經濟性、隱密性、和諧性、多樣性、自主性和便利性等優點。圖／取自司法院影音網站

司法院 直播主 外送員

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