偽造通行證帶女友遊軍港陪海釣 他耍小聰明付出代價
高雄黃姓男子曾任左營海軍基地工程承包商員工，施工期間，為讓女友陪同進入軍港垂釣，替女方偽造通行證，矇騙進入軍港，事後遭軍方人員發現，黃男涉犯要塞堡壘地帶被檢方起訴。地院審理後，將黃男依要塞堡壘地帶法，判3個月有期徒刑。
判決指出，黃男為承做海軍左營後勤支援指揮部發包工程的員工，2020年10月20日至2022年12月31日施工期間，可持軍方核發的通行名冊進出海軍左營基地。
黃男為讓女友一同前往海軍左營基地危險品碼頭垂釣，竟異想天開掃描正本、複印並偽造通行名冊，再用電腦修改個人資料欄位，再黏貼照片，替女方變造通行證。
黃男於去年5月1日上午9時許，開車載著女友，利用變造的通行證，蒙騙過軍方管制人員，兩人一同到海軍基地碼頭垂釣，未料，遭基地內警衛識破，經巡查通報後，將兩人依法送辦。
警詢、偵訊時，黃男與女友都坦承犯行，女方獲不起訴處分，黃則被依違反要塞堡壘地帶法起訴，並聲請簡易判決處刑。
法官認為，黃男爲讓女友陪同釣魚，竟變造通行證蒙混進左營海軍基地，損害管制人員進出正確性，危害國防安全；經審理，將他依要塞堡壘地帶法，判3個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。
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