快訊

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

偽造通行證帶女友遊軍港陪海釣 他耍小聰明付出代價

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄黃姓男子曾任左營海軍基地工程承包商員工，施工期間，為讓女友陪同進入軍港垂釣，替女方偽造通行證，矇騙進入軍港，事後遭軍方人員發現，黃男涉犯要塞堡壘地帶被檢方起訴。地院審理後，將黃男依要塞堡壘地帶法，判3個月有期徒刑。

判決指出，黃男為承做海軍左營後勤支援指揮部發包工程的員工，2020年10月20日至2022年12月31日施工期間，可持軍方核發的通行名冊進出海軍左營基地。

黃男為讓女友一同前往海軍左營基地危險品碼頭垂釣，竟異想天開掃描正本、複印並偽造通行名冊，再用電腦修改個人資料欄位，再黏貼照片，替女方變造通行證。

黃男於去年5月1日上午9時許，開車載著女友，利用變造的通行證，蒙騙過軍方管制人員，兩人一同到海軍基地碼頭垂釣，未料，遭基地內警衛識破，經巡查通報後，將兩人依法送辦。

警詢、偵訊時，黃男與女友都坦承犯行，女方獲不起訴處分，黃則被依違反要塞堡壘地帶法起訴，並聲請簡易判決處刑。

法官認為，黃男爲讓女友陪同釣魚，竟變造通行證蒙混進左營海軍基地，損害管制人員進出正確性，危害國防安全；經審理，將他依要塞堡壘地帶法，判3個月有期徒刑，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄黃姓男子偽造證件，載女友進左營軍區軍港垂釣遭逮，被法院判刑3個月有期徒刑。圖／本報資料照片
高雄黃姓男子偽造證件，載女友進左營軍區軍港垂釣遭逮，被法院判刑3個月有期徒刑。圖／本報資料照片

海軍 女友 碼頭

延伸閱讀

59歲金馬獎男配角曝喜訊　與交往30年圈外女友結婚

他幫女友跟愛犬合影「拍出合成獸」！長髮狗面人恐怖照瘋傳網驚呼：大哥哥...

恭喜！敖犬陪空姐女友錄影 當場求婚成功

「胖艾美」瑞貝爾威爾森公開出櫃後　向女友求婚成功

相關新聞

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新竹市前市長林智堅因碩士論文被認定抄襲，台灣大學撤銷他的國家發展研究所的碩士學位、通知繳還學位證書並下架論文；黃姓民眾替...

O型血夫妻生A型女兒疑妻出軌鬧到離婚 結果是醫院填錯

血型為O型的黃姓男子和王姓妻子14年前生下么女，女兒卻被檢出A型血，黃男質疑王女外遇，小女兒出生後爭吵不斷，最後離婚收場...

天道盟天鳴會會長教唆「打死人給500萬」 判15年6月刑

天道盟天鳴會會長李宗漢教唆槍手蔡易昇殺害濟公會八里分會前會長林文章，允諾「開槍200萬、打死人500萬」，一審依教唆殺人...

偽造通行證帶女友遊軍港陪海釣　他耍小聰明付出代價

高雄黃姓男子曾任左營海軍基地工程承包商員工，施工期間，為讓女友陪同進入軍港垂釣，替女方偽造通行證，矇騙進入軍港，事後遭軍...

台南市前經發局長陳凱凌涉貪 法官裁定延押2個月

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪遭台南地院羈押近2個月，台南地院今午開延押庭，法官訊問裁定延押，自今天起延長2個月月，並禁止...

涉著作權蟑螂案 超馬林義傑北院首開庭喊冤

超馬好手林義傑日前遭檢方起訴經營真相智財顧問公司，向影視公司包攬侵害智慧財產權案件，自盜版民眾和解金中抽成牟利，涉嫌違反...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦