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台南市前經發局長陳凱凌涉貪 法官裁定延押2個月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪遭台南地院羈押近2個月，台南地院今午開延押庭，法官訊問裁定延押，自今天起延長2個月月，並禁止接見、通信。

陳凱凌在經發局長任內遭檢舉在七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，南檢認定陳涉犯貪汙罪嫌，去年12月23日遭法官裁定羈押，全案尚未偵結。承辦檢察官依陳所涉重罪、有勾串、滅證及逃亡之虞，今年2月15日向法院聲請延長羈押，台南地院今天下午2點50開延押庭。

陳凱凌遭檢舉在台南市七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，還接受性招待，檢方認定陳涉犯貪汙重罪嫌，且有逃亡、滅證之虞，去年12月21日向法院聲請羈押，法院審理後，去年1月23日裁定收押禁見。

台南市經發局長前局長陳凱凌，涉貪遭羈押禁見，台南地院今天裁定延押2個月。聯合報系資料照
台南市經發局長前局長陳凱凌，涉貪遭羈押禁見，台南地院今天裁定延押2個月。聯合報系資料照

台南 陳凱凌 貪汙

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