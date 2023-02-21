台南市前經發局長陳凱凌涉貪 法官裁定延押2個月

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪遭台南地院羈押近2個月，台南地院今午開延押庭，法官訊問裁定延押，自今天起延長2個月月，並禁止接見、通信。

陳凱凌在經發局長任內遭檢舉在七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，南檢認定陳涉犯貪汙罪嫌，去年12月23日遭法官裁定羈押，全案尚未偵結。承辦檢察官依陳所涉重罪、有勾串、滅證及逃亡之虞，今年2月15日向法院聲請延長羈押，台南地院今天下午2點50開延押庭。