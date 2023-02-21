聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南市前經發局長陳凱凌涉貪 法官裁定延押2個月
台南市經發局前局長陳凱凌涉貪遭台南地院羈押近2個月，台南地院今午開延押庭，法官訊問裁定延押，自今天起延長2個月月，並禁止接見、通信。
陳凱凌在經發局長任內遭檢舉在七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，南檢認定陳涉犯貪汙罪嫌，去年12月23日遭法官裁定羈押，全案尚未偵結。承辦檢察官依陳所涉重罪、有勾串、滅證及逃亡之虞，今年2月15日向法院聲請延長羈押，台南地院今天下午2點50開延押庭。
陳凱凌遭檢舉在台南市七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，還接受性招待，檢方認定陳涉犯貪汙重罪嫌，且有逃亡、滅證之虞，去年12月21日向法院聲請羈押，法院審理後，去年1月23日裁定收押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言