不清楚上法院要做哪些事嗎？司法院拍8支系列影片解決民眾疑惑
民眾上法院常因不清楚訴訟程序或自身權益而感到不安，司法院針對刑事、民事、行政訴訟程序分別製作8支系列影片，期盼釐清民眾的疑惑，保護自身權益，也減少不必要的誤解。
民眾若上法院容易產生疑惑，包括「我收到法院傳票，可以不去開庭嗎」、「該帶什麼資料去開庭」、「不會寫訴狀怎麼辦」、「法庭上該如何表達訴求」、「明明對方就在亂講，我可以立刻反駁嗎」等。
司法院發言人張永宏指出，為減輕民眾的不安與疑惑，司法院製作「法院程序與訴訟權益」系列影片，將置放於司法院及各法院網站，傳票也會加印QR code，民眾可以隨時上網瀏覽解惑。
他表示，司法院是針對刑事、民事及行政訴訟程序，依不同身分製作系列影片，包括民事訴訟原告篇、民事訴訟被告篇、民事訴訟證人篇、勞動調解篇、刑事訴訟被害人篇、刑事訴訟被告篇、刑事訴訟證人篇、行政訴訟原告篇等共8支影片，民眾可以在開庭前依身分事先閱覽，了解出庭流程及注意事項，保護自身訴訟權益，減少不必要的程序勞費和誤解。
張永宏指出，影片是以「實拍+動畫」方式製作，詳細解說法院程序與民眾訴訟權益，提醒需特別注意的事項，穿插介紹各項司法改革新增服務措施，包括電子訴訟文書服務平台、電子集中報到、智慧客服小幫手、多元繳費服務、遠距視訊開庭、被害人刑事訴訟資訊獲知平台等。
他說，每支宣導影片皆製作多語版本，除了國、台語、客語、英語，也有泰語、印尼語、越南語等，讓多元族群或外籍人士不必礙於語言的隔閡，可直接獲知內容，之後也會增加手語版本，增進聽覺障礙者司法近用權利。影片網址：https://www.judicial.gov.tw/tw/np-2259-1.html
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