快訊

明氣溫短暫回升！強冷空氣再擾228連假 低溫恐跌破10度

「日本66％高端外籍人才來自大陸」上熱搜 陸網：該反思了

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

不清楚上法院要做哪些事嗎？司法院拍8支系列影片解決民眾疑惑

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

民眾上法院常因不清楚訴訟程序或自身權益而感到不安，司法院針對刑事、民事、行政訴訟程序分別製作8支系列影片，期盼釐清民眾的疑惑，保護自身權益，也減少不必要的誤解。

民眾若上法院容易產生疑惑，包括「我收到法院傳票，可以不去開庭嗎」、「該帶什麼資料去開庭」、「不會寫訴狀怎麼辦」、「法庭上該如何表達訴求」、「明明對方就在亂講，我可以立刻反駁嗎」等。

司法院發言人張永宏指出，為減輕民眾的不安與疑惑，司法院製作「法院程序與訴訟權益」系列影片，將置放於司法院及各法院網站，傳票也會加印QR code，民眾可以隨時上網瀏覽解惑。

他表示，司法院是針對刑事、民事及行政訴訟程序，依不同身分製作系列影片，包括民事訴訟原告篇、民事訴訟被告篇、民事訴訟證人篇、勞動調解篇、刑事訴訟被害人篇、刑事訴訟被告篇、刑事訴訟證人篇、行政訴訟原告篇等共8支影片，民眾可以在開庭前依身分事先閱覽，了解出庭流程及注意事項，保護自身訴訟權益，減少不必要的程序勞費和誤解。

張永宏指出，影片是以「實拍+動畫」方式製作，詳細解說法院程序與民眾訴訟權益，提醒需特別注意的事項，穿插介紹各項司法改革新增服務措施，包括電子訴訟文書服務平台、電子集中報到、智慧客服小幫手、多元繳費服務、遠距視訊開庭、被害人刑事訴訟資訊獲知平台等。

他說，每支宣導影片皆製作多語版本，除了國、台語、客語、英語，也有泰語、印尼語、越南語等，讓多元族群或外籍人士不必礙於語言的隔閡，可直接獲知內容，之後也會增加手語版本，增進聽覺障礙者司法近用權利。影片網址：https://www.judicial.gov.tw/tw/np-2259-1.html

司法院發言人張永宏。記者王宏舜／攝影
司法院發言人張永宏。記者王宏舜／攝影

司法院 刑事訴訟 民事訴訟

延伸閱讀

台南地院法官涉霸凌還有「3顆未爆彈」 司法文化遭批鄉愿

地特五等考試將取消 和初考合併以避免重覆報考、錄取

司法院認為問廢死影響司法信任 中正大學：民調順序不是這樣

司法院「智慧客服小幫手」今上路 想旁聽可能因1事撲空

相關新聞

林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐

新竹市前市長林智堅因碩士論文被認定抄襲，台灣大學撤銷他的國家發展研究所的碩士學位、通知繳還學位證書並下架論文；黃姓民眾替...

O型血夫妻生A型女兒疑妻出軌鬧到離婚 結果是醫院填錯

血型為O型的黃姓男子和王姓妻子14年前生下么女，女兒卻被檢出A型血，黃男質疑王女外遇，小女兒出生後爭吵不斷，最後離婚收場...

天道盟天鳴會會長教唆「打死人給500萬」 判15年6月刑

天道盟天鳴會會長李宗漢教唆槍手蔡易昇殺害濟公會八里分會前會長林文章，允諾「開槍200萬、打死人500萬」，一審依教唆殺人...

涉著作權蟑螂案 超馬林義傑北院首開庭喊冤

超馬好手林義傑日前遭檢方起訴經營真相智財顧問公司，向影視公司包攬侵害智慧財產權案件，自盜版民眾和解金中抽成牟利，涉嫌違反...

不清楚上法院要做哪些事嗎？司法院拍8支系列影片解決民眾疑惑

民眾上法院常因不清楚訴訟程序或自身權益而感到不安，司法院針對刑事、民事、行政訴訟程序分別製作8支系列影片，期盼釐清民眾的...

拿狗當靶…他改造空氣槍狂射害狗全身血 判3年6月併科罰金10萬

彰化縣一名余姓男子涉嫌改造空氣槍，竟找狗當槍靶實驗改造後的威力，先後射傷兩隻狗，飼主發現愛犬被金屬彈丸打傷流血，氣得報警...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦