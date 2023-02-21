涉著作權蟑螂案 超馬林義傑北院首開庭喊冤

超馬好手林義傑日前遭檢方起訴經營真相智財顧問公司，向影視公司包攬侵害智慧財產權案件，自盜版民眾和解金中抽成牟利，涉嫌違反律師法及刑法包攬訴訟罪。台北地院今首度開庭，林義傑開庭前再度喊冤，表示將向法官深入說明，希望司法能還他清白。

檢方起訴林義傑創立的真相智財取得影視公司授權後，涉嫌將下載點放到大陸網站釣魚，供網友下載盜版影片，再蒐證配合律師提告，向下載者收取和解金與影視公司拆帳。

林義傑表示，近期類似案例已被法院二審判決無罪定讞，反控檢察官草率起訴，現在就靜待司法調查，自己人生前半輩子都在運動競技上，現在跑到法院來，確實是不同的人生歷練，待會開庭時會向法官作更多的說明。