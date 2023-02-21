台籃不雅片外流風波26人受害含未成年 二把手判2年4月
台灣籃壇2020年爆發偷拍風波，包括譚傑龍等10多名球員遭側錄不雅片PO網公然販售，含未成年者共26人受害，主嫌余啟豪去年遭判2年10月；同夥王昭明上架影片、製作目錄，不法賺入41萬元，桃園地院依個人資料保護法判2年4月有期徒刑。可上訴。
檢警調查，王昭明2020年6月起透過不明方式，將竊錄取得的裸露生殖器猥褻影像，以雲端分享方式提供給余啟豪；余存取後，上架至他經營的「specsaddicted 」及「tumblrland」網站，公然陳列並販賣。
王男為竊錄影像製作目錄及編號，供買家預覽被害人正面露臉、裸露生殖器等截圖，銷售頁面也顯示被害人全臉、身體特徵生活照，並標註姓名、學校、職業、社會活動等個資，供客戶選購；買家以線上刷卡方式購買後，王以電子信箱提供雲端連結，供客戶下載。
據調查，偷拍案共26人受害，其中更有5人案發時是12歲至17歲未成年人。警方2021年2月2日在台中住處逮到王男，並扣得作案用電腦、硬碟等。
王男到案後坦承不諱，法院審酌他嚴重侵犯隱私，損害少年身心健康安全、敗壞社會善良風俗，造成被害人身心遭受痛苦，以共同正犯認定，再考量他和被害人調解、積極面對己非，依非法利用個人資料罪判他有期徒刑2年4月，41萬6500元不法所得宣告沒收。
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