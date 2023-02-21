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華航修護工廠企業工會釋憲案 憲法法庭言詞辯論

中央社／ 台北21日電

華航修護工廠企業工會等因不符獨立人事、會計等，遭否准登記，敗訴確定後，以未保障結社自由等聲請釋憲。憲法法庭今天開庭辯論，聲請人主張違憲，勞動部則認為合憲。

案件起於，中華航空員工朱梅雪等32人於民國103年9月3日向改制前桃園縣政府申請登記成立華航修護工廠企業工會，經核准後發給登記證書。華航企業工會不服，以利害關係人身分提起訴願，勞動部訴願決定撤銷原處分，要求桃園縣政府於2個月內另為適法的處分。朱女等人不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認定，華航修護廠區或修護工廠就其工作場所範圍內，未設有獨立人事、亦未有符合編列、執行預算及單獨設立會計單位，不符合工會法施行細則第2條第2項第2款等要件，裁定駁回。最高行政法院也駁回確定。

華航修護工廠企業工會認為，工會法施行細則第2條第1項及第2項規定違反法律保留原則、授權明確性原則及法律優位原則，侵害憲法第14條、公政公約第22條第1項及第2項，經社文公約第8條第1項第1款等規定保障結社自由，向憲法法庭聲請憲法裁判。漢翔航空工業公司沙鹿廠企業工會也以此聲請釋憲。

憲法法庭將2案併案，今天召開言詞辯論，聲請人2個工會與委任律師、關係機關勞動部等均派代表出庭。

聲請人主張，工會法施行細則以會計、人事權限制工會成立，非但有違工會自由、工會自主精神，而且無助於勞工團結權，甚至會傷害勞工團結權，且造成資方操控工會是否成立的負面效果，更完全違背工會法立法目的。

聲請人表示，工會法施行細則上路以來，對廠場是否具備所稱的獨立人事、預算及會計，如何認定已有爭議，為使各地方主管機關在受理所轄廠場企業工會辦理登記時有所依循，應明確規範給予定義；且雇主可透過組織架構、人事安排、預算編制等，輕易使各廠區無法達成成立企業工會的要件，因此工會法許可同一廠區成立廠場工會的制度，即形同虛設。

勞動部代表指出，2個工會已無實質、有效的許可登記，卻以「工會」名義提起本件聲請，明顯有當事人不適格重大瑕疵，憲法法庭依法不應受理本案。

勞動部代表指出，施行細則規定，提供主管機關許可的準則性裁量基準，避免工會過小化及碎裂化，實質且有效增進勞工團體協商權、團體爭議權的實踐；現行規定施行迄今已有多年，地方政府大都認為沒有窒礙難行之處，發生爭議之例，屈指可數。請求本件宣告合憲。

言詞辯論歷時逾2小時，憲法法庭審判長許宗力中午12時許宣示言詞辯論終結，並將再指定宣示判決期日。

華航 勞動部 釋憲

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