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林智堅的台大碩士學位遭撤銷 民眾替他抱不平打官司結果出爐
新竹市前市長林智堅因碩士論文被認定抄襲，台灣大學撤銷他的國家發展研究所的碩士學位、通知繳還學位證書並下架論文；黃姓民眾替林智堅打抱不平，提行政訴訟請求教育部、台大撤銷函文並不得執行，台北高等行政法院認為黃起訴不合法判敗訴，可上訴。
林智堅論文抄襲風波不斷，台大學術倫理審定委員會認定林抄襲，並決議撤銷碩士學位；台大去年8月發函通知林撤銷碩士學位、繳還學位證書，再發函通知各大專院校、圖書館等下架論文、刪除論文電子檔。
黃提行政訴訟，請求教育部、台大撤銷函文並不得執行，北高行認為函文性質屬於觀念通知，並非行政處分，也沒有執行問題。
北高行指出，縱使函文屬於行政處分，也得先向教育部依法申請、訴願後，才能提行政訴訟，台大函文中的事項也無關黃的自身權益，欠缺權利保護必要，分別裁定、判決駁回，黃敗訴。
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