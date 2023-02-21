天道盟天鳴會會長教唆「打死人給500萬」 判17年10月刑
天道盟天鳴會會長李宗漢教唆槍手蔡易昇殺害濟公會八里分會前會長林文章，允諾「開槍200萬、打死人500萬」，一審依教唆殺人、洗錢罪判李15年6月徒刑，併科10萬罰金。李稱洗錢罪量刑過重，還請求改判他教唆「傷害」罪，檢方則建請改判無期徒刑，台灣高等法院考量有前科的蔡易昇被判17年10月，而李無犯罪紀錄，今駁回上訴。
據了解，一名暱稱「戴戴」的人和林文章結仇，囑託李宗漢（55歲）尋找槍手，李2021年2月17日下午1點多命不知情的魏義騰安排和蔡易昇見面，李、蔡見面後，談妥開槍和殺人的報酬。
同年2月17日至27日間，蔡告知魏已答應要殺害林文章，請魏提示林文章居住地址，魏知情後協助蔡用臉書尋找「八哥」林文章照片，並騎機車指引蔡到林文章住家附近。
4月12日下午2點，蔡易昇在林家附近埋伏，見到林現身後，朝林的胸部連開2槍，子彈從肩膀射入。林的肺臟、氣管、主動脈、右心房因槍彈創傷，當場死亡，蔡隨後奔至警局投案。
藏身幕後的「戴戴」在事發後，出錢委任黃姓律師（不起訴）替蔡易昇辯護，也墊付看守所花用。案發後4個月，蔡易昇胞妹蔡女和李宗漢相約在淡水某寺廟參拜，李出面允諾支付500萬元，現場交付50萬元現金後，約定尾款分期每月交付，轉移蔡易昇殺人不法所得，隱匿戴戴是幕後出資者。
9月，李與蔡女相約淡水水灣餐廳，他交付120萬元給蔡女；10月兩人再度見面，李向蔡女稱「疑似被警方鎖定」僅交付3萬元生活費，並約12月在新店碧潭風景區見面。但檢警在12月時搜索2人。
蔡女拿到170萬元現金，使用其中74萬餘元，警方搜索蔡女住處，查出60萬元現金和銀行存摺等物，並找到紙本遺書「交代男友要保留金額替胞兄買房」。
李宗翰上訴雖稱是「教唆傷害」，但高院從證人和解剖鑑定報告認定蔡易昇是故意殺死被害人，且事前就說好「殺人給500萬」，自然要用教唆殺人罪論處。而李為了掩飾買凶款項來源，款項分次交給蔡的胞妹，金額高達170萬，高院認為判17年10月徒刑合理。檢察官雖主張蔡刻意保護幕後主謀、拒絕供出，惡性重大，請求改判無期徒刑，但高院也認為無理。
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