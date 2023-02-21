選舉布條「割臉」陳時中 男子賠3萬和解獲不起訴
民進黨籍台北市議員洪健益去年九合一大選前，自行製作2面與當時參選台北市長的衛福部前部長陳時中合體宣傳的大型選舉布條，不料竟被一名劉姓男子持美工刀，將布條上的陳時中頭像挖下，警方於是將他依毀損罪送辦。由於劉男到案後坦承犯行，並賠償3萬元與洪健益和解獲撤告，台北地檢署今處分劉男不起訴。
2022年8月28日，原本懸掛在北市松山區延壽街某工地外牆的選舉布條，被洪健益辦公室人員發現遭人破壞，對方只鎖定布條上的陳時中頭像挖空，針對性相當明顯，洪健益辦公室於是報警提告。警方透過附近監視器，循線鎖定現年64歲的劉男，利用深夜獨自犯案。
警方上門時，劉男坦承犯案，同時交出作案用美工刀及自己割下的兩面陳時中頭像，但對於犯案動機，他否認與政治有關，辯稱是不滿選舉布條影響社區環境觀瞻。經檢察官安排調解，劉男願意認錯，並賠償洪健益辦公室3萬元，因此獲洪辦撤告。
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