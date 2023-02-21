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國防大學狼師性騷擾研究生 他遭記過2次打官司結果出爐！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國防大學邱姓中校教師性騷擾自己指導的研究生，校方性別平等教育委員會決議成立性騷擾案件，並核定記過2次懲罰，邱不服提行政訴訟，台北高等行政法院裁定他敗訴，可抗告。

邱擔任研究生論文指導教授期間，利用機會伸狼爪觸碰對方身體，研究生2020年7月1日向學校申訴性騷擾，經性平會決議確實成立性騷擾案件，審酌後將邱記過2次處罰；邱申請權益保障、訴願皆被駁回，改提行政訴訟救濟。

北高行指出，依法記過、記大過不得提訴訟、行政訴訟，僅能循申訴管道救濟，立法者考量軍人若對懲罰不分輕重，一律允許提訴訟救濟，容易影響貫徹軍令和軍紀，有礙行使軍事統帥權。

北高行認為，國防大學就邱性騷擾行為核定記過2次，是為了嚴明軍隊內男女互動分際、維繫部隊紀律，而行駛的懲罰權，依陸海空軍懲罰法規定，邱不能針對懲罰令提行政訴訟，故程序裁定邱敗訴。

國防大學。圖／取自國防大學臉書
國防大學。圖／取自國防大學臉書

性騷擾 國防大學 軍人

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