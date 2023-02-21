國防大學狼師性騷擾研究生 他遭記過2次打官司結果出爐！

2021年4月，一名音樂教師在臉書控訴自己只是在「路上邊走邊吃早餐」，卻無緣無故遭到中壢分局葉姓員警（下稱當事員警）違法盤查，在當事員警沒有告知盤查依據卻阻撓其離去的情況下，憤而評論「真的很蠢」，接著遭到當事員警「大外割」摔倒在地。

2023-02-21 10:12