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O型血夫妻生A型女兒疑妻出軌鬧到離婚 結果是醫院填錯

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

血型為O型的黃姓男子和王姓妻子14年前生下么女，女兒卻被檢出A型血，黃男質疑王女外遇，小女兒出生後爭吵不斷，最後離婚收場，結果經DNA檢定確認三女是親生，王女也稱是醫院填錯血型，黃男質疑醫院出包害他離婚，求償55萬元，但法院認為兩人離婚與醫院無關，判醫院免賠確定。

黃男與大陸籍妻子王女婚後生下3名子女，三女2008年4月出生，當時測出血型為A型，由於三女懷孕時，王女都在大陸工作，夫妻兩人血型都是O型，卻生下A型血的三女，讓黃男懷疑妻子出軌，從老三出生後，夫妻倆爭吵不斷，2014年時，維持17年的婚姻最後以離婚收場。

黃男為確認三女是不是親生，請律師代為提起確認子女關係不存在訴訟，最後經DNA基因圖譜鑑定，確認三女是黃親生，血型則是當時醫院填錯，後來再驗一次女兒確實是O型血，只是電腦系統因更新沒有更改，讓黃男以為女兒是A型血。

黃男質疑婦產科醫院檢驗報告烏龍，不僅害他要打親子訴訟官司，還害他和妻子離婚，認為權益受損，包含訴訟書狀費、精神慰撫金等，向醫院求償55萬元。

高雄地方法院審理時，法官發現黃男三女出生時，雖驗出A型血，但同日複驗後就驗出O型，院方也有將結果告知王女，後來是因病歷系統轉換，院方電腦系統內仍載為A型而未修改，紙本病歷則因未更新而封存，才造成誤會。

雄院法官認為，黃男2014年就跟王女離婚，但直到前年才提出否定親子訴訟，可見黃男早就跟王女感情不睦，早就懷疑孩子非他親生，且離婚時，他還不知道醫院填錯血型，判黃男敗訴。

黃男不服上訴二審，質疑醫院疏失不僅害他家庭失和，若未來女兒有輸血緊急需求時，還可能導致輸血錯誤造成危險。院方則反駁，去年就已函覆黃男更正原錯誤血型，並提供正確血型輸血檢驗報告單說明，其他親子訴訟、鑑定等費用與醫院無關，不能要求醫院賠償。

高雄高分院審理時，合議庭認為黃男在2021年3月前，都不知道三女血型為何，是直到與王女離婚7年後，他才知道三女血型記載不正確，可見兩人離婚與誤載血型無關，且醫院各項病歷資料都由王女簽名，醫療契約當事人是王女並不是黃男，院方與黃男並不存在契約關係。

另外，黃男主張血型記載錯誤，可能讓女兒緊急輸血時產生危險，但在女兒發生「緊急狀況」前，黃男就已釐清女兒正確血型，不存在黃男主張的風險，綜合相關事證，判黃男敗訴確定。

黃男質疑醫院填錯血型害他夫妻離婚，向醫院求償都敗訴。示意圖。Pexels
黃男質疑醫院填錯血型害他夫妻離婚，向醫院求償都敗訴。示意圖。Pexels

離婚 親子 DNA

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