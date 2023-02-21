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衛生紙遭竊向拾荒婦討到18萬仍不滿足 她再貪3000元反害慘自己

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄65歲林姓拾荒婦人偷走李姓女子的兩串衛生紙，前後付出18萬元和解金，又被李女索討359萬元賠償，引起網路熱論。後來李女因林婦對她提告恐嚇，不僅18萬元和解金被列「犯罪所得」，還因恐嚇被判刑1年，定讞後恐須入監，索討的359萬元民事求償也敗訴，最後落得兩頭空。

事實上，林女當時付出18萬元以後，原以為事情已經告一段落，她也沒跟家人張揚，是後來李女登門另外索討3000元「電話費」，林女不想再掏錢，兩人為了3000元爭執引來警察關切，林女家人知道後，才知道母親為了兩串衛生紙，遭對方獅子大開口，這才回過頭對李女反擊提告。

判決指出，前年8月19日凌晨兩點多，65歲的林姓拾荒婦人發現李女家門外的機車上有兩串衛生紙（市價798元），以為是沒人要的垃圾，順手將兩串衛生紙拿走，隔天上午李女發現昨天購買的衛生紙不翼而飛，前往鄰近的派出所報案。

警方調閱監視器畫面，查出是林女偷走衛生紙。林女接到警方通知後，拿兩串衛生紙趕到派出所，兩人在派出所外商談和解，李卻開口索討100倍的賠償金，還嗆聲「若不付錢，絕不和解原諒你」，不熟法律的林婦擔心坐牢，當天將兩串衛生紙的798元及100倍賠償金7萬9800元匯給李女。

沒料事隔多天後，李女又跑到林婦家裡，要求林婦再支付10萬元「法律顧問費」，還撂話「不付10萬元，絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關5年」，林女再掏出10萬元息事寧人，結果李女食髓知味，4天後再登門討3000元全新電話及通信設備費用。

當時付出18萬元的林婦，不願再被李女牽著鼻子走，在家門口爆發爭執，引來警察關切後，林婦兒子才知道母親為了兩串衛生紙，竟然付出18萬元，氣得對李女提告。

檢方調查後，認為李女仗勢欺壓林婦，利用林害怕受刑罰的心態，假司法之名索討100倍償金，還毫無根據要求林婦付出10萬元「法律顧問費」，但一般竊輕微盜案件不可能高達10萬元，可見林女狐假虎威，以牟不法利益，依法偵結將她起訴。

高雄地院審理後，法官查出李女曾涉多起竊盜案，從未被其他人索賠100倍賠償金，李女明知道林婦沒有賠償「100倍衛生紙價格」義務，仍出言恐嚇貪取不法利益，去年底依恐嚇取財罪判徒刑1年，並沒收17萬9800元的犯罪所得。

目前案件已上訴至二審，正待司法判決，若刑度未變，且執行時檢方不准李女易服勞役，李女得入監坐牢，且向林婦索討的18萬元統統都要吐回來。

至於竊盜部分，因屬公訴罪，雖然林婦付出18萬元和解，仍被檢方起訴，但法院考量她已付出巨額和解金，僅依竊盜罪處1000元罰金確定。

高雄林姓婦人因偷竊李姓女子放置在機車旁的2串衛生紙，前後匯款18萬餘元後，結果李女再向林女索討3000元，不僅害自己恐要坐牢，原本討到的18萬元和解金也得還回來。記者張議晨／翻攝
高雄林姓婦人因偷竊李姓女子放置在機車旁的2串衛生紙，前後匯款18萬餘元後，結果李女再向林女索討3000元，不僅害自己恐要坐牢，原本討到的18萬元和解金也得還回來。記者張議晨／翻攝

衛生紙 恐嚇 竊盜

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