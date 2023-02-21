板橋分局把執法過當畫面編成教材卻曝光警員隱私 國賠從5萬變2萬

新北市警板橋分局警員潘惠宗執勤時重壓民眾8分鐘挨告，被法院依公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪判刑；警方做成負面教材影片宣導，潘認為侵害名譽權、隱私權，訴請國家賠償。新北地方法院認定警局將涉及潘的隱私的負面評語資料放置未加密檔案交換區，一般員警皆可閱覽，判分局賠償5萬元，台灣高等法院今改判2萬元即可，案件確定。

潘2019年時任職於警備隊，同年3月26日晚間7點多，他在板橋區南雅西路2段175巷及板城路交岔路口攔查到逆向騎車的騎士，因對方出言不遜而遭逮捕、上銬，潘因不滿騎士的挑釁，將他壓制於地後，抓住他雙腳、拖到路邊，再以大腿及臀部壓在他的頭與肩頸部位約8分鐘。壓制時，潘刻意晃動身體，讓騎士的臉部和身體與地面「磨擦」，騎士的右臉、左耳、左膝、雙手擦傷、頸部挫傷。

高院刑事庭判潘4月徒刑，得易科罰金；民事部分，新北地方法院判潘須賠償騎士30萬元，案件上訴高院中。

潘提告主張，他執勤的過程被分局製成擴大臨檢前的宣導教學影片，還將檔案及註記他感情與生活狀況等隱私的風紀資料放置在未加密檔案交換區，讓所有同仁可隨意瀏覽，侵害他的名譽權、隱私權，訴請國賠400萬元。

板橋分局抗辯影片是為實施擴大臨檢而製作的案例教材，依規定張貼在警局機關內部網站供員警點閱，且影片中附加字幕等均為對話真實內容，目的是凸顯潘員執勤不適當行為，另影片中並沒拍到潘，單憑聲音不足以辨識，且員警執勤本為可受公評之事。

新北地院認為，板橋分局將潘惠宗執勤過程做成影片公開，目的是案例教育，並無不法；但針對有潘的隱私風紀資料被放在未加密檔案區，則侵犯潘的隱私權，且資料中潘被註記「以不當言詞、輕佻態度尋釁民眾」、「耐性不足，易受情緒左右行為」等評語，又列為關懷輔導對象，多是負面評價，侵害潘的名譽權，依國家賠償法判賠5萬元。

分局和潘都上訴。潘表示，分局督察組未經他同意，就把他的執勤過程以「戲謔方式」做成教學影片，又把記載感情、家庭、生活狀況、工作表現和遭列管等風紀檔案放在未加密的督察組專區警員資料夾內，因此請求國賠。