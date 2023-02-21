酒駕累犯又被逮！他坐地哀求肝功能不好「別酒測」

高雄58歲楊姓男子有酒駕前科，日前又酒駕上路，還在機車後方車牌掛上水桶，遮蔽車號；巡邏警見狀上前攔查，發現他渾身散發酒味；起初，楊男辯稱沒喝酒，還不斷以肝功能欠佳為由，要求員警不要酒測。幾經勸說後，楊才配合酒測，並測得超標酒測值，警詢後，將人依法移送。

仁武警分局大華派出所員警，2月18日下午3時許，巡經鳥松區本館路口時，發現楊男騎車，並在後方懸掛水桶遮蔽車號，警上前攔查，聞到他身上渾身散發酒味，便問及是否喝酒。

起初，楊男否認飲酒，還聲稱昨晚有喝6罐啤酒，今天沒喝；但警方依規定提供飲用水與漱口並要求酒測，他便開始哀求警方，自己不是第一次酒駕，還說肝功能欠佳，不要酒測。

楊男還說，要騎車去法院協調案件，盼員警放他一馬；但楊明知不能酒駕，又未記起教訓，幾經警方勸說，才配合酒測。經酒測，測得吐氣酒測值高達每公升0.28毫克，明顯違反公共危險罪，警詢後，將人依法移送。