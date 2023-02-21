台南市經發局前局長陳凱凌涉貪案 地院今下午開延押庭

台南市經發局前局長陳凱凌，遭檢舉在七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，南檢認定陳涉犯貪汙罪嫌，去年12月23日遭法官裁定羈押，全案尚未偵結。承辦檢察官依陳所涉重罪、有勾串、滅證及逃亡之虞，今年2月15日向法院聲請延長羈押，台南地院訂今天下午2點50開延押庭。

陳凱凌遭檢舉在七股工業區開發工程案中，涉嫌收取廠商現金賄賂及喝花酒，還接受性招待，檢方認定陳涉犯貪汙重罪，且有逃亡、滅證之虞，去年12月21日向法院聲請羈押，法院審理後，去年1月23日裁定收押禁見。

專案小組調查，黃姓廠商欲承攬七股工業區開發案中相關工程，循線找上陳凱凌幫忙，陳答應給予協助，期間廠商私下給錢，甚至安排他在酒店喝花酒及性招待。然而，事後因廠商規模不符需求，沒辦法承攬工程而告吹；廠商相信陳能幫得上忙，結果並非如此，東窗事發。

檢調日前赴陳凱凌住處及辦公室等六處搜索，在住處附近發現陳的車將其攔下，陳沒想到檢調大動作找上門，下車當場腿軟，嚇得臉色蒼白，隨後進入住處找到現金卅萬元，有只牛皮紙袋內有現金十萬及名片一張，該名片則是一家工程公司。

據調查，檢調掌握陳帳戶內異常金錢約二、三百萬元，他偵訊時雖坦承有收受現金，也承認有接受廠商招待喝花酒及性招待，但確切收取廠商的匯款，仍須進一步釐清；另陳也坦承名下建物的不動產交易有登載不實。

陳凱凌另被檢舉有接受建設公司提供購屋款，還有經發局辦理台南市綠能產業園區申請設置委託技術服務案，有圖利廠商弊端，陳面對這部分指控則是否認，法官也認為僅有證人單一證述，證據薄弱。

檢調人員調查陳凱凌，目標是七股工業區開發工程案，之後議員謝龍介在議會質詢外界檢舉的黑函及光電案，持續偵辦中。據了解，專案小組掌握的具體事證，仍以七股工業區開發工程案為主。