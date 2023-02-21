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捷運車廂只偷拍到女子的「短裙與大腿」 妨害秘密判無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

易姓男子在捷運車廂持手機偷拍女乘客，被訴妨害秘密罪，法官勘驗檢警蒐證照，認定易只偷拍到短裙、女子的大腿和雙腳，沒有被害者身體隱私部位或是內褲，與違法要件不符，台北地院審理判易無罪。可上訴。

法官勘驗易拍攝到的2張照片，分別是女子坐在捷運車廂內、站立的局部照，照片僅顯示出女子的短裙、大腿和雙腳。

法官審理認為，女子的短裙、大腿和雙腿不是非公開的身體隱私，易沒有拍到告訴人的隱私，屬於未遂行為，不過，妨害秘密罪竊錄他人隱私部位罪沒有處罰未遂犯，所以判易無罪。

2022年11月9日晚上7時許，易姓男子搭乘台北捷運行經中正紀念堂捷運站時，在車廂內持手機朝被害女乘客拍攝，對方發覺有異，通知站務人員，警方到現場處理，先查扣易的手機，再將易移送法辦，後來檢方起訴易。

易姓男子在捷運車廂持手機偷拍女乘客，被訴妨害秘密，法官認定易只偷拍到短裙、女子的大腿和雙腳，判無罪。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
易姓男子在捷運車廂持手機偷拍女乘客，被訴妨害秘密，法官認定易只偷拍到短裙、女子的大腿和雙腳，判無罪。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

捷運 車廂 偷拍

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