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台中運動中心已婚教練染人妻？齊辯「挑嬰兒用品」免賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市徐姓男子是國民運動中心的游泳教練，但他被陳姓人夫指控，已婚的徐與陳妻二度同車，時間有1至2小時，認為有侵害配偶權，另外也向徐任職的行銷公司、市府運動局，連帶求償百萬元，但徐與陳妻都辯稱，因徐妻要臨盆，到租屋處挑選二手嬰兒用品，獲法官採信免賠。

判決指出，徐姓男子受雇一家運動行銷公司，而該公司負責台中市一座國民運動中心的營運管理，徐擔任該中心的游泳教練，而陳姓男子的妻子，因為子女學游泳，而與徐認識，不過陳男指控，徐男明知妻子已婚，卻仍在去年6月17日、24日，兩度搭陳妻的轎車，前往徐承租的公寓，獨處時間有一至二小時。

陳男指控，徐與妻子的行為，已侵害配偶權，造成他精神痛苦，另外，徐受雇於運動行銷公司，該公司負責國民運動中心營運，所以市府運動局與該行銷公司，都有監督不周之責，都有連帶賠償責任，求償100萬元。

不過徐男與陳妻都辯稱，雙方只是單純好友關係，因徐男妻子即將臨盆，所以陳妻才會詢問有無需要的二手嬰兒用品，才會在去年6月間，有兩度開車載徐前往租屋處，挑選需要的用品，雙方沒有發生逾越一般異性正常社交的程度。

台中市運動局與行銷公司則抗辯，雙方屬於私下來往，與公司交付的游泳職務無關，公司無指揮監督可能，而市府運動局是交付公司獨立營運管理，也與徐姓教練無服務、指揮、監督關係，也非雇主，所以運動局與行銷公司都無需負擔連帶賠償責任。

一審認定，雙方對於會面的情節敘述相符，審酌徐男的工作時間、生活態樣，以及他搭陳妻車到租屋處的時間，僅約1小時，而現代一般人作息較晚，部分人士在晚上方進行一般社交活動，難認其等見面時間於晚間10點、11點，即屬逾越交往分際之不正常往來。

另外，陳妻的確有贈送或出售嬰兒用品給徐男，徐男也有在住處使用該些嬰兒用品，也有徐男提供的照片為證，認定雙方當時是為了新生兒用品而碰面，可見當時是陳跟隨徐男與妻子拍攝錄影，但沒有拍到雙方有逾越男子交往的舉動，不能只以二人有到陳妻的租屋處，就認定有不正常男女交往，駁回陳男聲請，判免賠，仍可上訴。

台中市徐姓游泳教練被控與人妻幽會，人夫求償100萬遭台中地院駁回。圖／Ingimage
台中市徐姓游泳教練被控與人妻幽會，人夫求償100萬遭台中地院駁回。圖／Ingimage

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