蘇清泉提告當選無效開庭馬拉松式傳證人 他：有真相才有縣長

蘇清泉去年在屏東縣長選戰以1萬餘票落敗，他質疑開票過程有瑕疵向屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，今準備程序庭馬拉松式傳喚10名證人，蘇清泉親自出庭，對造周春米、屏東縣選委會有委任律師當訴訟代理人。蘇清泉表示，待蒐集事證進入審理後，盼能重新驗票，「有真相才有縣長」。周春米、選委會仍強調尊重司法調查。

庭上雙方針對蘇陣營於13日提出的事證，包括LINE截圖提到的2次傳輸回報單、2張選票沾黏投入票匭等選務內容，傳喚證人作證，從上午9點開始接近晚間6點才結束，旁聽民眾、蘇清泉及委任律師都難掩睡意閉目養神。

蘇陣營認為LINE群回報單爭點在於，為何2名李姓男子退出群組後，才在群內傳出一份選票統計單，質疑其內容與目的。法院找來寄出文件當事人屏東市公所民政課長吳怡靜解釋，她指出，創設該LINE群組是為了在選務上方便分配物資、聯繫人力之用，回報單內容是讓時任代理市長程清水能掌握即時選舉狀況，群內成員由137個投開票所主任管理員組成，因2名李姓男子非公所職員，不想麻煩對方才會將其退出群組，文件內容僅為內部參考用，非選舉結果。

而2張選票沾黏投入票匭的部分，當時擔任該投開票所主任管理員的陳姓男子表示，當天現場工作人員因疏漏，將2張相黏的選票發給民眾，當事人也未察覺完成圈選，在投入票匭之前由他和主任監察員阻止，收回選票裝入已領未投的信封袋，並沒有投入票匭。