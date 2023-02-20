快訊

製鞋龍頭也難擋訂單下滑 寶成越南「寶元鞋廠」將裁員6千人

聯結車幾乎沒煞車...國道3號「7車連環撞」1死3傷 肇事畫面曝光

蘇清泉提告當選無效開庭馬拉松式傳證人 他：有真相才有縣長

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導

蘇清泉去年在屏東縣長選戰以1萬餘票落敗，他質疑開票過程有瑕疵向屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，今準備程序庭馬拉松式傳喚10名證人，蘇清泉親自出庭，對造周春米、屏東縣選委會有委任律師當訴訟代理人。蘇清泉表示，待蒐集事證進入審理後，盼能重新驗票，「有真相才有縣長」。周春米、選委會仍強調尊重司法調查。

庭上雙方針對蘇陣營於13日提出的事證，包括LINE截圖提到的2次傳輸回報單、2張選票沾黏投入票匭等選務內容，傳喚證人作證，從上午9點開始接近晚間6點才結束，旁聽民眾、蘇清泉及委任律師都難掩睡意閉目養神。

蘇陣營認為LINE群回報單爭點在於，為何2名李姓男子退出群組後，才在群內傳出一份選票統計單，質疑其內容與目的。法院找來寄出文件當事人屏東市公所民政課長吳怡靜解釋，她指出，創設該LINE群組是為了在選務上方便分配物資、聯繫人力之用，回報單內容是讓時任代理市長程清水能掌握即時選舉狀況，群內成員由137個投開票所主任管理員組成，因2名李姓男子非公所職員，不想麻煩對方才會將其退出群組，文件內容僅為內部參考用，非選舉結果。

而2張選票沾黏投入票匭的部分，當時擔任該投開票所主任管理員的陳姓男子表示，當天現場工作人員因疏漏，將2張相黏的選票發給民眾，當事人也未察覺完成圈選，在投入票匭之前由他和主任監察員阻止，收回選票裝入已領未投的信封袋，並沒有投入票匭。

庭上雙方律師詢問猛烈，審判長提醒雙方控制情緒尊重證人，發揮同理心。蘇清泉則表示，證人證詞顯示各投開票所不按照程序，因此驗票有其必要性，待蒐集事證進入審理後，盼能重新驗票，「有真相才有縣長」。

蘇清泉向屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，今準備程序庭馬拉松式傳喚10名證人作證；蘇清泉表示，待蒐集事證進入審理後，盼能重新驗票，「有真相才有縣長」。記者張已亷／攝影
蘇清泉向屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，今準備程序庭馬拉松式傳喚10名證人作證；蘇清泉表示，待蒐集事證進入審理後，盼能重新驗票，「有真相才有縣長」。記者張已亷／攝影
蘇清泉提告開庭馬拉松式傳喚證人，蘇：有真相才有縣長。記者張已亷／攝影
蘇清泉提告開庭馬拉松式傳喚證人，蘇：有真相才有縣長。記者張已亷／攝影

蘇清泉

延伸閱讀

周春米選得不好？潘孟安：內部不團結 初選完就丟一邊

蘇清泉提選舉無效二次開庭 途中暫離法庭堅持全面驗票

影／蘇清泉競選總部轉型聯合服務處 2024團隊不缺席

屏東縣長選舉延長賽 聲請保全證據...蘇清泉提抗告再遭駁回

相關新聞

蘇清泉提告當選無效開庭馬拉松式傳證人 他：有真相才有縣長

蘇清泉去年在屏東縣長選戰以1萬餘票落敗，他質疑開票過程有瑕疵向屏東地院提起選舉無效、當選無效之訴，今準備程序庭馬拉松式傳...

台版柬埔寨「茶董」自稱是會計 付錢給棄屍組否認指揮

台版柬埔寨求職詐騙三死案，檢方起訴29人，士林地方法院分為矚重訴案件，近日每周一、三密集開庭，首先審理遺棄屍體罪。「茶董...

雅房住客久占浴廁 她拉肚子憋不住展開「黃金報復」

雅房住客黃姓女子鬧肚子，卻遇上另名住客劉姓女子久占浴廁，竟趁劉女步出浴廁，用手將自己剛排出的糞便塗抹對方，也在地板、牆面...

球棒打死情敵辯「不良於行」出庭來去自如反被法官打臉

高雄賴姓男子因吃醋拿球棒痛毆李姓男子，對方送醫後10天因內臟破裂、大量出血死亡。賴男在開庭時辯稱有身障手冊，長期臥病在床...

雲2監魔術方塊大賽激烈 收容人合力探索魔方世界

「腦筋不生銹！」雲林第二監獄昨天舉辦一場別開生面的「魔術方塊大賽」，各技能工場組隊參賽，雲二監說，魔術方塊被視為世界3大...

抗議蔡政府阻礙民間捐疫苗 前新聞局長於總統府前狂按喇叭 下場慘了

前新聞局長鍾琴前年響應「我要疫苗」公民抗議活動，她駕車到總統府前持續按喇叭，抗議蔡英文政府阻礙民間捐贈疫苗，她也拒絕警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦