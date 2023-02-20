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台版柬埔寨「茶董」自稱是會計 付錢給棄屍組否認指揮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙三死案，檢方起訴29人，士林地方法院分為矚重訴案件，近日每周一、三密集開庭，首先審理遺棄屍體罪。「茶董」陳樺韋首度出庭，辯稱自己像「會計」替老闆藍道（未落網）支付棄屍費用，喊冤自己第一個落網被抓，其他人才會反咬他指揮詐騙組織。

36歲陳樺韋遭檢方求處無期徒刑，今天首度出庭情緒激動，他一度僅承認加重詐欺及洗錢，其他均否認，辯稱沒有指揮組織犯罪，因為他第一個被抓，大家就都反咬他指揮，他只是會計負責支付報酬，會計的層級地位高嗎？

受命法官對於遺棄屍體部分，訊問涉案13人，花大量時間，向此案每一個被告說明共犯理論，曉諭後被告逐一認罪。公訴檢察官也稱，詐騙集團這個組織大家都有參與一個環節，沒有你做的事情，犯罪無法完成，因此就要對所做的行為負責，並對陳說，你否認正好，檢方有理由求處重刑。

法官稱看過陳的卷證資料內一字一句，但你卻通通否認，質疑陳的飯後態度，並曉諭陳好好反省如實交代，他的上級還有藍道、泰勒等人，在法庭上的言行，會涉及自己在監的長度。陳問法官「那現在要怎麼做？」法官說：如實交代。公訴檢察官也稱此案的犯罪證據很充足。

陳供稱，桃園據點張家豪指揮，謝承佑在旁幫忙，群組上稱黃男早上跳樓，他中午才知情，下午老闆藍道指示他購買權利車用棄屍，藍道指示龍蝦涂世泓購買行李箱棄屍，他下午就命其他人去買車，交代呂政儀處理，群組有提到完成棄屍，他隔幾天才會帶人去廟裡拜拜，所有控員都有發紅包。

陳供稱，棄屍黃男遺體部分，他匯給涂20萬，吳秉恩拿到15萬，張家豪現金6萬6千元。第二、第三具屍體則是藍道聯繫涂世泓處理，他接到涂的電話要討66萬棄屍處理費，他才會凌晨到超商領50萬元，並加上身上16萬現金，共56萬元給涂。他強調，他就像會計只有付錢，涂和邱宏儒是好麻吉，所以才反咬他指揮。

法官問陳對於延押有無意見，並問承認參與遺棄三具屍體外，其餘的罪名認不認罪？私行拘禁致死非故意弄死人，故意就是殺人罪。陳當庭稱「我認啊！」但舉手否認加重強盜罪，他稱「東西有另外放在小櫃子，之後會還給被害人，但因據點破獲，來不及歸還」

謝承佑遭具體求刑25年，謝辯稱，他沒有去棄屍，他只有幫忙按電梯的延長鍵，沒有搬運屍體下樓，他當天僅離開1小時，就回桃園據點看管遭拘禁的人，在群組內敷衍回應「1」代表可以的意思。

檢察官問，這明顯是犯罪構成要件，你不要一昧否認，你知不知道他們用非法的方式處理屍體？謝回答「知道」。謝的辯護人稱，謝男承認幫助遺棄屍體，但未參與後階段棄屍，請求從輕量刑。

鄭建宏供稱，他原本是提供帳戶的被害人，後來轉回當詐團控員，工作內容是幫忙被害人跑腿買東西；黃男墜樓後，謝叫他下樓解開黃男的手銬。

綽號「肥腸」的吳秉恩出庭起初辯稱，他近視、有閃光，山區天色較暗沒看到黃男屍體，最後改稱，他只是派車公司的客服，涂打電話給他為他要不要接肥單，抵達南投才被暗示要棄屍；他停好車後，看到張家豪、涂世泓已把裝屍體的行李箱搬下車，3人合力丟下邊坡。法官諭知全案候核辦，今提訊4人，均還押台北看守所。

台版柬埔寨求職詐騙案，犯嫌陳樺韋（左一）、吳秉恩（左二）、鄭建宏（右二）、謝承佑（右一）今經提訊出庭，均坦承遺棄屍體罪。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨求職詐騙案，犯嫌陳樺韋（左一）、吳秉恩（左二）、鄭建宏（右二）、謝承佑（右一）今經提訊出庭，均坦承遺棄屍體罪。記者蕭雅娟／攝影

棄屍 詐騙集團

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