雅房住客久占浴廁 她拉肚子憋不住展開「黃金報復」

雅房住客黃姓女子鬧肚子，卻遇上另名住客劉姓女子久占浴廁，竟趁劉女步出浴廁，用手將自己剛排出的糞便塗抹對方，也在地板、牆面上留下穢物，劉女事後報警提告，案經起訴，法院原判黃女犯公然侮辱罪，黃女上訴，近日高院改依強暴侮辱罪判刑。

檢警調查，56歲黃女及42歲劉女在台北市中山區德惠街一處民宅租屋，該戶共有2間雅房、3間套房，遂2人共用一間浴廁。

2021年3月14日凌晨，黃女鬧肚子急用廁所，不巧劉女剛好在浴廁內，黃女不滿劉女久占浴廁，竟趁劉女開門走出時，手捧自己剛排出的糞便塗抹對方，糞便沾在劉女身上、浴巾上，也留在浴廁、走道的地面及牆面上，劉女清洗後立刻通知房東，另報案提告。

劉女指稱，當天她在廁所洗頭、護髮，黃女在門外急著進入廁所，她無奈包著浴巾開門，黃女仍持續叫罵，問黃女到底要不要進來？「她就從褲子拉出1條大便，往我頭上、身上抹，牆上還留有她的大便指紋」。

黃女供稱，她的確有和劉女爭執，但未對人塗抹糞便，只是當時手上已沾到糞便，甩手時剛好沾到對方，反指劉女捏造整件事，自己事後馬上回覆房東手機訊息，自己不可能在短短7分鐘內抹糞、如廁、清洗等。

陳姓房客說，黃、劉2人在浴廁門口爭吵，她睡夢中被吵醒，走出房間查看後回房致電房東及兒子，後來看到劉女浴巾沾到大便；謝姓房東則說，房客陸續打電話來，才知道有人因使用浴廁問題吵架。

黃女與房東的通訊對話紀錄顯示，黃女2021年3月13日深夜11時59分傳訊房東，請求與劉女溝通，遇急用廁所時盡快出來，她拉肚子敲了兩次門，劉女竟在洗頭，3月14日凌晨0時9分與房東通完電話後，0時16分又傳訊「最好警告她，下次再這樣要小心我怎麼對付她，這次是抹身上，下次直接抹臉上，請她去告我，我不怕」。