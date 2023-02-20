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球棒打死情敵辯「不良於行」出庭來去自如反被法官打臉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄賴姓男子因吃醋拿球棒痛毆李姓男子，對方送醫後10天因內臟破裂、大量出血死亡。賴男在開庭時辯稱有身障手冊，長期臥病在床，不可能動手，高雄高分院法官當庭要賴來回走動，不僅行動自如，還能握筆寫字，不採信他說法，依傷害致死罪判刑7年6月。

判決指出，2019年10月4日下午4點26分許，賴男不滿李姓男子和綽號「小惠」的女子互動良好，前往高雄市山林區大愛村的李男住處，當場拿球棒痛擊李男胸部、左手，李男受傷後跑到附近求助鄰居，當天下午送醫，診斷有肋骨骨折、創傷性氣胸及脾臟破裂等傷害。

李男住院3天後回家休養，但回家約6天，因傷勢惡化再送急診，到院前已無生命跡象，經急救後仍宣告不治，診斷死因為肋骨後外側骨折併化膿性骨髓炎、化膿性肋膜炎與膿胸及脾臟破裂大量出血而死亡。

旗山分局循線逮捕賴男，依傷害致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，經檢方調查後，依法起訴，頭地院依傷害致死罪判刑7年6月，賴男不服上訴高雄高分院。

高雄高分院審理時，賴男否認動手行凶，稱當時附近鄰居都沒聽到爭執聲，何況他1999年就領有身障證明，為肢體障礙者，身體虛弱，不良於行，長期臥病在床，無法傷害被害人，應該是李男酒後和其他人起衝突，被其他人打死。

但合議庭法官懷疑賴男說法，當庭要求他從被告席走到證人席坐下，再從證人席回到被告席，過程中賴不僅活動自如，還能用手搬運椅子，且簽名字跡工整，可見他手部有正常持握物品能力。

合議庭認為，案發當時李男就向員警表示遭賴男毆打，且依據證人說法，案發後賴男曾和母親到李男家中致歉，當時賴男眼神不敢直視李男，且在庭上也不敢與李男女友對質，相關證據都直指賴男動手打死李男，綜合事證後，仍判決賴男有罪，刑度不變，可上訴。

賴姓男子拿球棒打死李姓男子，他辯稱自己不良於行，但出庭時卻能來去自如被法官打臉。示意圖／Ingimage
賴姓男子拿球棒打死李姓男子，他辯稱自己不良於行，但出庭時卻能來去自如被法官打臉。示意圖／Ingimage

骨折 身障 骨髓炎

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