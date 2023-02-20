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雲2監魔術方塊大賽激烈 收容人合力探索魔方世界

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

「腦筋不生銹！」雲林第二監獄昨天舉辦一場別開生面的「魔術方塊大賽」，各技能工場組隊參賽，雲二監說，魔術方塊被視為世界3大智力遊戲之一，透過數學角度的分析、推理魔塊排列，培養收容人專注力並強化邏輯能力，競賽過程緊張有趣，帶動「大腦運動」風潮。

魔術方塊大賽各才藝技能工場均組隊參加，共計15組43人參賽，以2至3人為1組，並依組別實力，分2顆3×3及1顆4×4兩組，參賽者須將魔術方塊每一面的顏色全數歸位，才算完成比賽，速度快者為優勝。

審判哨聲一響，參賽者全神貫注、腦力全開，快速轉動手中的魔術方塊，不僅比快還要比準，由於不少參賽者過去就曾是方塊高手，如今有機會和實力相當的對手競技，每個人顯得格外興奮，也使每場賽程格外激烈，同一工場的啦啦隊，不時也自己選手加油打氣，經一番競賽，冠軍單位為第2工場，以2分24秒75完賽，拿下優勝，獲大會頒獎表揚。

參賽者「阿國仔」說，高牆內生活一成不變，規律的起居是他服刑近10年的生活寫照，自從開始接觸魔術方塊，生活不再枯燥，思考力也變靈活，過去雖曾玩過，但實力不算強，但經努力反覆練習，腦子的輯排列更精準，這次參賽也打破自己個人的紀錄，從中領悟到「想要達到目標不會只有一個途徑，原來自己也有無限可能」的道理。

幾位參賽者也說，腦部運動很重要，不僅訓練反應力，也強化排列組織力，生活變有趣，起碼「頭殼比較不會秀逗」。

代理典獄長黃勝雄表示，為落實個別化處遇，獄方提供無障礙的生活環境，也安排增進身心健康的適性活動，希望透過接觸魔術方塊，培養良好休閒，學習突破自我，強化解決問題能力，完成自己對自己的比賽，在復歸社會之前充實信心與知能。

雲林第二監獄舉辦魔術方塊大賽，收容人以團體競速方式比賽，每個人全神貫注爭取好成績。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄舉辦魔術方塊大賽，收容人以團體競速方式比賽，每個人全神貫注爭取好成績。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄舉辦魔術方塊大賽，冠軍組接受表揚。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄舉辦魔術方塊大賽，冠軍組接受表揚。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄舉辦魔術方塊大賽，收容人以團體競速方式比賽，每個人全神貫注爭取好成績。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄舉辦魔術方塊大賽，收容人以團體競速方式比賽，每個人全神貫注爭取好成績。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄舉辦魔術方塊大賽，收容人以團體競速方式比賽，每個人全神貫注爭取好成績。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄舉辦魔術方塊大賽，收容人以團體競速方式比賽，每個人全神貫注爭取好成績。圖／雲林第二監獄提供

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