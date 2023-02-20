陳吉仲告議員誹謗不出庭 凌濤：民進黨政務官用司法掩蓋失能
國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲的科技部、農委會調查報告涉嫌抄襲，陳自訴3人誹謗；台北地院今天開庭，張斯綱、楊智伃請假，僅凌濤出庭。
凌濤庭後於臉書貼文稱，陳吉仲告人「然而他第一次、第二次都不出席開庭，我卻得屢次從桃園趕過來開庭。試圖用興訟干擾民代檢驗施政，濫用司法資源，這就是民進黨政務官用司法掩蓋失能的作法。」
凌濤的臉書還稱，陳吉仲經典語錄「萊劑就像保健食品」、缺蛋及讓蛋批發價飆至每台斤52元、兩次飆到最高點、「班班吃石斑」，陳吉仲無法照顧農漁民，從他處理他的研究案就可以觀之一二。
凌濤表示，「試問陳吉仲：連麥當勞都缺蛋，你的雞蛋國家隊是只服務鄭文燦嗎？有時間濫訴，不把時間拿來解決缺蛋問題！還是要我們幫忙找幾個國家的解決方案，借你抄一下？」
國民黨團2022年9月29日召開「陳吉仲抄襲慣犯、騙錢達人，從研究人員抄到計畫主持人」記者會，張斯綱等人當時在會中質疑，陳吉仲過去科技部補助專題計畫涉及抄襲，還稱陳是慣犯，陳吉仲後提自訴。
張斯綱、凌濤、楊智伃上次出庭辯稱，陳吉仲是部會首長，他們是站在監督的角度提出可受公評的事，否認犯罪，法院今天開庭則與凌濤、陳吉仲的律師進行自訴案爭點整理。
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