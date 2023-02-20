快訊

恢復港澳人士自由行首日 旅客為「這項小吃」來台快閃

長榮航空改選開跑 兄弟三方權力競合 張國煒有機會重返董事？

NBA／泰托姆砍55分勇奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首度吞敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

成人論壇登假性交易廣告A錢 詐欺集團主嫌判2年獲緩刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市盧姓男子招募友人何男及一名未成年少年，3人分工刊登假性交易訊息、聊天、接待，將尋芳客騙上門收費後再藉故支開，得手2次後被逮；法院依組織犯罪、詐欺取財等罪判盧2年、何1年8月徒刑，均緩刑3年，少年則由少年法庭審理。可上訴。

檢警調查，盧男2021年11月在桃園市中壢區租房，購買電腦、監錄設備成立詐騙據點，號召成年何男及另名16歲少年加入，由盧在捷克論壇刊登暗示性交易廣告、提供LINE好友連結，再由何以暱稱「菲菲」、「依涵」等和尋芳客聊天洽談，佯稱可以2000元、3000元價碼提供半套及全套性交易服務。

據調查，男客赴約後，就由少年負責現場接待及服務，收取款項後，佯稱「缺潤滑油」，要求對方外出購買，隨即將他拒於門外，3人再依約定分成，分別在去年1月7日、1月9日自兩名男客詐得3000、4000元；男客不甘受騙，報警提告。

盧、何兩男到案後坦承不諱，並和其中一名被害人達成和解；桃園地院審酌，兩人均值青壯，有適當謀生能，卻實施詐欺取財犯行，考量他們認罪、態度尚屬良好，且遭詐金額不高，依發起犯罪組織罪、共同詐欺取財罪判盧2年、何1年8月有期徒刑，緩刑3年，並分別支付公庫8萬、5萬元。

桃園盧姓男子、何姓男子招募一名少年從事性交易詐騙，桃園地院依組織犯罪、詐欺取財等罪判盧2年、何1年8月徒刑，緩刑3年。記者楊湛華／攝影
桃園盧姓男子、何姓男子招募一名少年從事性交易詐騙，桃園地院依組織犯罪、詐欺取財等罪判盧2年、何1年8月徒刑，緩刑3年。記者楊湛華／攝影

桃園 詐欺 性交易

延伸閱讀

台中男過馬路轉頭看女友 與惡煞對上眼遭罵「看三X」被痛毆

南檢前襄閱主任違反監聽 判8月緩刑2年...不到十天就爆陳宗彥案

遭踢爆「喝花酒」 酒店業者判決證據出現與陳宗彥對話紀錄

台南男「被分手」找藉口硬上前女友 二審認罪和解獲緩刑

相關新聞

獨／新北前民代遭控涉弊關說違建 秘書：他「忘記帶手機出國」連絡不上

新北市府拆除大隊涉嫌包庇違建，但有吹哨者爆料，指新北曾任議會要職的民進黨陳姓前民代是關鍵人物，涉及關說，但本案檢方卻未請...

出版龍頭三民書局創辦人遺產稅5995萬元 台北分署強制執行全額徵

國內出版龍頭三民書局創辦人劉振強2017年1月23日過世，遺孀、子女爆發遺產爭奪戰，劉往生後產生5995萬元遺產稅，財政...

曾反對同婚破壞家庭制度...銓敘部前部長朱武獻要離婚 法院准了！

銓敘部前部長朱武獻簽離婚協議書後，將房產移轉給妻子杜曼婷，兩人迄今未辦理離婚登記，他指控杜女以協議離婚之名謀取財產，兩人...

成人論壇登假性交易廣告A錢 詐欺集團主嫌判2年獲緩刑

桃園市盧姓男子招募友人何男及一名未成年少年，3人分工刊登假性交易訊息、聊天、接待，將尋芳客騙上門收費後再藉故支開，得手2...

陳吉仲告議員誹謗不出庭 凌濤：民進黨政務官用司法掩蓋失能

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲的科技部、農委會調查報告涉嫌抄襲，陳自訴3...

影／畫面曝光！高雄轎車衝下邊坡撞樹駕駛身亡 警證實酒駕

高雄林姓男子和簡姓、葉姓2友人，今晨在KTV歡唱後，駕車行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，衝下山坡，車頭撞毀，林傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦