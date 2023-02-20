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成人論壇登假性交易廣告A錢 詐欺集團主嫌判2年獲緩刑
桃園市盧姓男子招募友人何男及一名未成年少年，3人分工刊登假性交易訊息、聊天、接待，將尋芳客騙上門收費後再藉故支開，得手2次後被逮；法院依組織犯罪、詐欺取財等罪判盧2年、何1年8月徒刑，均緩刑3年，少年則由少年法庭審理。可上訴。
檢警調查，盧男2021年11月在桃園市中壢區租房，購買電腦、監錄設備成立詐騙據點，號召成年何男及另名16歲少年加入，由盧在捷克論壇刊登暗示性交易廣告、提供LINE好友連結，再由何以暱稱「菲菲」、「依涵」等和尋芳客聊天洽談，佯稱可以2000元、3000元價碼提供半套及全套性交易服務。
據調查，男客赴約後，就由少年負責現場接待及服務，收取款項後，佯稱「缺潤滑油」，要求對方外出購買，隨即將他拒於門外，3人再依約定分成，分別在去年1月7日、1月9日自兩名男客詐得3000、4000元；男客不甘受騙，報警提告。
盧、何兩男到案後坦承不諱，並和其中一名被害人達成和解；桃園地院審酌，兩人均值青壯，有適當謀生能，卻實施詐欺取財犯行，考量他們認罪、態度尚屬良好，且遭詐金額不高，依發起犯罪組織罪、共同詐欺取財罪判盧2年、何1年8月有期徒刑，緩刑3年，並分別支付公庫8萬、5萬元。
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