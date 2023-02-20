成人論壇登假性交易廣告A錢 詐欺集團主嫌判2年獲緩刑

桃園市盧姓男子招募友人何男及一名未成年少年，3人分工刊登假性交易訊息、聊天、接待，將尋芳客騙上門收費後再藉故支開，得手2次後被逮；法院依組織犯罪、詐欺取財等罪判盧2年、何1年8月徒刑，均緩刑3年，少年則由少年法庭審理。可上訴。

檢警調查，盧男2021年11月在桃園市中壢區租房，購買電腦、監錄設備成立詐騙據點，號召成年何男及另名16歲少年加入，由盧在捷克論壇刊登暗示性交易廣告、提供LINE好友連結，再由何以暱稱「菲菲」、「依涵」等和尋芳客聊天洽談，佯稱可以2000元、3000元價碼提供半套及全套性交易服務。

據調查，男客赴約後，就由少年負責現場接待及服務，收取款項後，佯稱「缺潤滑油」，要求對方外出購買，隨即將他拒於門外，3人再依約定分成，分別在去年1月7日、1月9日自兩名男客詐得3000、4000元；男客不甘受騙，報警提告。