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影／畫面曝光！高雄轎車衝下邊坡撞樹駕駛身亡 警證實酒駕

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄林姓男子和簡姓、葉姓2友人，今晨在KTV歡唱後，駕車行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，衝下山坡，車頭撞毀，林傷重不治，友人受傷；林經醫院抽血換算酒測值，證實酒駕；事發前一刻畫面曝光，只見林當時硬駛上人行道，衝上私設道路上坡，下一秒就發生死亡車禍。

警方調查，24歲的林姓男子，今天上午6時10分許，駕車搭載28歲的簡姓男子及27歲葉姓男子，行經小港區高坪23路與高坪18路口一處私設農場的道路邊坡時，疑在小路迴轉不慎，車子直接衝下邊坡，一路衝撞路樹，車子又打迴轉才停下。

林男轎車因沿路撞路樹，車頭全毀、擋風玻璃破碎、安全氣囊當場爆開，坐在駕駛座上的林男重傷動彈不得，後座的葉男左腳骨折，簡男手腳擦挫傷，警消獲報趕抵現場。救護員將重傷的林男搶救出車外，雖緊急送醫急救，仍傷重宣告不治。

警方在撞毀的車上起出一把西瓜刀，事後調查，林男在事發前，和葉、簡2人在大寮區一家KTV歡唱飲酒後，林駕車搭載葉、簡2名友人離開，隨後在小港肇事釀禍。

事發前一刻的畫面曝光，只見林當時駕車行經高坪23路前，車子硬駛上人行道後，高速衝上私設道路的路坡，隨後消失在畫面中，下一秒就發生死亡車禍。

據了解，死亡的林男事後經醫院抽血換算酒測值，超過每公升1.0毫克，證實有酒駕行為，警方將進一步釐清事發經過；另依道路交通管理處罰條例，對同車2名乘客開出可處6000以上至1萬5000元以下罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄林姓男子今天上午6時10分許，駕車搭載2友人，行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，車直接衝下山坡撞樹，車頭全毀，林傷重不治，2乘客受傷，警方在車上起出一把西瓜刀。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子今天上午6時10分許，駕車搭載2友人，行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，車直接衝下山坡撞樹，車頭全毀，林傷重不治，2乘客受傷，警方在車上起出一把西瓜刀。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子今天上午6時10分許，駕車搭載2友人，行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，車直接衝下山坡撞樹，車頭全毀，林傷重不治，2乘客受傷，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子今天上午6時10分許，駕車搭載2友人，行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，車直接衝下山坡撞樹，車頭全毀，林傷重不治，2乘客受傷，警方到場處理。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子今天上午6時10分許，駕車搭載2友人，行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，車直接衝下山坡撞樹，車頭全毀，林傷重不治，2乘客受傷。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子今天上午6時10分許，駕車搭載2友人，行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，車直接衝下山坡撞樹，車頭全毀，林傷重不治，2乘客受傷。記者石秀華／翻攝
高雄轎車今天上午衝下小港區一處私設道路的邊坡後撞樹，林姓駕駛身亡；事發前一刻畫面曝光，車子高速衝上私設道路的路坡，隨後消失在畫面中，沒多久就發生死亡車禍。記者石秀華／翻攝
高雄轎車今天上午衝下小港區一處私設道路的邊坡後撞樹，林姓駕駛身亡；事發前一刻畫面曝光，車子高速衝上私設道路的路坡，隨後消失在畫面中，沒多久就發生死亡車禍。記者石秀華／翻攝
高雄轎車今天上午衝下小港區一處私設道路的邊坡後撞樹，林姓駕駛身亡；事發前一刻畫面曝光，只見轎車硬駛上馬路的人行道。記者石秀華／翻攝
高雄轎車今天上午衝下小港區一處私設道路的邊坡後撞樹，林姓駕駛身亡；事發前一刻畫面曝光，只見轎車硬駛上馬路的人行道。記者石秀華／翻攝

人行道 酒駕

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