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酒後性侵誇口賠200萬求饒 分期月賠2萬不付 判3年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓男子與友人在KTV飲酒、唱歌，酒後將朋友的女性友人帶到賓館性侵，林接受審判時認罪，表示願意一個月賠2萬元、共賠200萬元以求輕判，第一次就食言，台北地院審理，依乘機性交罪判林有期徒刑3年2月。可上訴。

2021年11月5日晚間11時，林與友人前往台北市萬華區好樂迪消費，認識也受邀前來的被害人，第2天凌晨3時，被害人泥醉意識不清，林招計程車將她帶離到附近飯店投宿，並性交得逞。

2022年1月，被害人驚覺懷孕，前往醫院就醫並進行引產手術，同時報警處理，將引產胚胎送驗，查出林性侵。

林在偵查、法院準備程序、審理時都坦承不諱，為了求輕判，還當庭表示會賠償被害人200萬元，不過，林講好每月付款2萬元、共付100個月的承諾，在2023年1月15日應第一次付款時就跳票。

判決書指出，林為滿足一己私慾，利用被害人酒醉乘機性交，導致被害人懷孕，對被害人身體、心理造成危害，不過，林與被害人成立調解，但不履行屆期的第一期賠償金2萬元，迄未實際賠償金錢或補償，不減刑、不宣告緩刑。

林姓男子與友人在KTV飲酒、唱歌，酒後將朋友的女性友人帶到賓館性侵，林接受審判時認罪，表示願意一個月賠2萬元、共賠200萬元以求輕判，第一次就食言，台北地院審理，依乘機性交罪判林有期徒刑3年2月。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
林姓男子與友人在KTV飲酒、唱歌，酒後將朋友的女性友人帶到賓館性侵，林接受審判時認罪，表示願意一個月賠2萬元、共賠200萬元以求輕判，第一次就食言，台北地院審理，依乘機性交罪判林有期徒刑3年2月。圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

性侵 懷孕 計程車

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