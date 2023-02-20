酒後性侵誇口賠200萬求饒 分期月賠2萬不付 判3年2月

林姓男子與友人在KTV飲酒、唱歌，酒後將朋友的女性友人帶到賓館性侵，林接受審判時認罪，表示願意一個月賠2萬元、共賠200萬元以求輕判，第一次就食言，台北地院審理，依乘機性交罪判林有期徒刑3年2月。可上訴。

2021年11月5日晚間11時，林與友人前往台北市萬華區好樂迪消費，認識也受邀前來的被害人，第2天凌晨3時，被害人泥醉意識不清，林招計程車將她帶離到附近飯店投宿，並性交得逞。

2022年1月，被害人驚覺懷孕，前往醫院就醫並進行引產手術，同時報警處理，將引產胚胎送驗，查出林性侵。

林在偵查、法院準備程序、審理時都坦承不諱，為了求輕判，還當庭表示會賠償被害人200萬元，不過，林講好每月付款2萬元、共付100個月的承諾，在2023年1月15日應第一次付款時就跳票。