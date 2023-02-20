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拾荒婦撿2串衛生紙賠18萬還不夠 失主再告求償359萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓婦人將兩串衛生紙放在機車上，卻被林姓拾荒婦人撿走，李女報警揪出林婦偷走衛生紙，李女開口索討100倍賠償金及10萬元「法律顧問費」，林女擔心坐牢，付出18萬元和解，自己則因竊盜被處罰金1000元，不用入監。不過李女討到18萬元後仍不罷手，針對竊盜案提刑事附帶民事訴訟，向林婦索賠359萬2000元，還要求她在全國報紙頭版登3天道歉啟事

高雄地方法院審理後，法官認為林婦雖竊取李女2串衛生紙，侵害到李女的財產權，但林婦連同兩串衛生紙費用在內，已賠償李女18萬598元，李女雖主張被林婦誣陷，但林婦僅犯竊盜罪，並不構成李女所稱的「誣陷」，綜合相關事證，認為李女的刑事附帶民事訴訟無理由，於法無合，判李女敗訴。

全案緣起於前年8月19日凌晨兩點多，65歲的林姓拾荒婦人騎腳踏車行經鳳山五甲地區，發現李女家門外的機車上有兩串衛生紙（市價798元），林女以為是沒人要的垃圾，順手將兩串衛生紙拿走。

隔天上午李女發現昨天購買的衛生紙不翼而飛，前往鄰近的派出所報案，警方調閱監視器畫縣，循線查出是林女偷走衛生紙，林女接到警方通知後，拿著兩串竊來的衛生紙趕到派出所，李女也趕到現場，兩人在派出所外商談和解，李卻開口索討100倍的賠償金，還嗆聲「若不付錢，決不和解原諒你」。

對法律不熟的林婦擔心要坐牢，當天下午3時許就和李女到銀行，將兩串衛生紙的798元及100倍賠償金7萬9800元匯給李女，沒料事隔多天後，李女又跑到林婦家裡，要求林婦再支付10萬元「法律顧問費」，還撂話「不付10萬元，絕不和解且不原諒妳、要讓妳被關5年」。

當天林婦擔心要入監，於是又跑到銀行將10萬元匯給李女，為了兩串衛生紙，她前後共付了18萬598元，最後法官考量兩人以18萬元和解，錦依竊盜罪處罰金1000元，緩刑兩年。

結果李女不服，質疑林婦犯後態度不佳，僅處罰金1000元「量刑過輕」，請檢察官上訴，案件審理林婦懷疑遭李女敲詐，向好友請教後向李女提告恐嚇取財。李女否認恐嚇，稱18萬元和解金是兩人談妥的條件，林婦也因獲得她的原諒，偷衛生紙的事被輕判罰金1千元。

但熊院法官查出李女曾涉多起竊盜案，從未被其他人索賠100倍賠償金，李女明知道林婦沒有賠償「100倍衛生紙價格」義務，仍出言恐嚇貪取不法利益，去年底依恐嚇取財罪判徒刑1年，並沒收17萬9800元的犯罪所得。

竊盜罪一案經高雄地院法官審理後，認為簡易庭認事用法無誤，日前雄院駁回檢方上訴，林婦維持原判決刑度確定。

然而，竊盜刑事官司仍未完，審理期間，李女另提刑事附帶民事訴訟，質疑林婦在媒體面前說謊，誤導她威脅、恐嚇林女，除向林婦索賠359萬2000元以外，還要求她在全國版報紙頭版連登3天道歉啟事。法官綜合相關事證，認為李女的刑事附帶民事訴訟無理由，於法無合，判她敗訴。

高雄林姓婦人因偷竊李姓女子放置在機車旁的2串衛生紙，前後匯款18萬餘元後，仍被李女索賠359萬元。記者張議晨／翻攝
高雄林姓婦人因偷竊李姓女子放置在機車旁的2串衛生紙，前後匯款18萬餘元後，仍被李女索賠359萬元。記者張議晨／翻攝

衛生紙 竊盜 恐嚇

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