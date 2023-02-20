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透過網路詐取黃金戒指 法官判他1年3月
曾姓男子涉嫌透過臉書社團刊登販售精品皮夾不實訊息，劉姓被害人信以為真，匯款1萬3千元，曾再利用三方詐欺手法詐得1只黃金戒指。台南地院依曾觸犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，判處曾徒刑1年3月，案可上訴。
判決說，曾先於2021年4月14日晚間6點多，在臉書精品社團，以暱稱臉書帳號，刊登以競標方式販售「LV 黑色壓印長夾」不實訊息，劉姓被害人瀏覽後陷於錯誤，以1萬3千元投標購買。
曾再於同年月15日中午11點46分，在購物網站，向不知情鄭姓男子佯購1萬3千元黃金戒指，購物網站因此產出銀行虛擬帳戶予曾，曾再將前開銀行帳戶帳號提供劉匯款，劉於同日12點15分，將1萬3千元匯入銀行帳戶，待鄭確認收取匯款無誤後，依曾指示將戒指寄送至指定地點，曾因此順利詐得戒指。劉姓被害人遲未收到皮夾察覺有異，報警法辦起訴。
法官審酌，曾不思以正途賺取財物，竟利用網際網路社群軟體詐取財物，使劉姓被害人受有損害，破壞社會秩序及人與人間信賴關係，考量犯後雖坦認犯行，迄今仍未賠償告訴人任何損失，自稱因為沒有錢所以詐欺等一切情狀，量處其刑，以資懲儆。
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