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北市中山區「悅容莊」行賄員警案 前偵查佐不起訴確定

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

兩年前轟動一時的北市中山區色情按摩店「悅容莊」業者，涉嫌行賄「天下第一分局」中山分局官警，多人遭起訴、判刑，其中涉案的時任偵查隊偵查佐陳瑞遜，案發時一度以50萬元交保候傳，這個月8日獲台北地檢署還他清白不起訴；台高檢日前駁回北檢職權再議，不起訴處分確定。

檢方懷疑，「悅容莊」幕後負責人許嘉惠和前夫吳文燦，為了暗地媒介性交易，涉嫌自2019年起，透過送禮、招待行賄轄區員警，以換取臨檢時放水及包庇；當時約談對象包括中山分局偵查隊、中山一派出所多名官警，後來共有20人被依媒介性交易等罪起訴

一審時，涉案15名官警中，中山一派出所前後三任林姓、劉姓、楊姓所長均獲判無罪，劉員並於2020年5月獲二審無罪確定。至於管區員警侯朝斌則判刑16年、馬國棟13年、顏子恩8年、吳翊銘14年、紀炳場14年、陳宏洲10年10月、莊琦良12年半；另有3警認罪獲緩刑。上述官警中，目前仍有9人上訴二審中。

涉入「悅容莊」行賄員警案的時任中山分局偵查隊小隊長陳瑞遜獲檢方不起訴確定。記者潘俊宏／攝影
涉入「悅容莊」行賄員警案的時任中山分局偵查隊小隊長陳瑞遜獲檢方不起訴確定。記者潘俊宏／攝影

性交易 臨檢

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