北市中山區「悅容莊」行賄員警案 前偵查佐不起訴確定

兩年前轟動一時的北市中山區色情按摩店「悅容莊」業者，涉嫌行賄「天下第一分局」中山分局官警，多人遭起訴、判刑，其中涉案的時任偵查隊偵查佐陳瑞遜，案發時一度以50萬元交保候傳，這個月8日獲台北地檢署還他清白不起訴；台高檢日前駁回北檢職權再議，不起訴處分確定。

檢方懷疑，「悅容莊」幕後負責人許嘉惠和前夫吳文燦，為了暗地媒介性交易，涉嫌自2019年起，透過送禮、招待行賄轄區員警，以換取臨檢時放水及包庇；當時約談對象包括中山分局偵查隊、中山一派出所多名官警，後來共有20人被依媒介性交易等罪起訴