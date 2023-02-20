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出版龍頭三民書局創辦人遺產稅5995萬元 台北分署強制執行全額徵

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國內出版龍頭三民書局創辦人劉振強2017年1月23日過世，遺孀、子女爆發遺產爭奪戰，劉往生後產生5995萬元遺產稅，財政部台北國稅【國稅】我國現行的租稅結構，依照憲法及財政收支劃分法的規定，區分為國稅及直轄市、縣（市）稅（地方稅）二種。國稅又稱中央稅是由中央機關負責徵收，共有九種，包括所得稅、遺產稅及贈與稅、貨物稅、證券交易稅、期貨交易稅、關稅、營業稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅，除了關稅及進口的營業稅、貨物稅由海關負責徵收，其他的國稅由財政部各區國稅局辦理。局2022年11月間移送行政執行署台北分署執行，本月全額清償。

劉振強遺產稅案纏訟至今，難分難解，迄未定案，不過，這筆國家稅收，台北分署仍依法辦理，台北分署執行人員釐清劉振強遺產細項後，針對他原可向台北市政府領取的土地徵收補償費執行。

三民書局是在1953年間由劉振強及2位友人共同創立，當時因為3人自認只是「3位小民」，所以將書局取名為「三民」；初創立時，三民書局蝸居於台北市衡陽路，與文具行和其他書局共用店面，1961年遷居重慶南路，歷經退股風波，由劉獨資經營的三民書局仍日益茁壯。

劉振強歷經數十年的努力，讓三民書局成為出版1萬多種書籍的業界龍頭，另擁有重慶南路、復興北路2棟大樓，為室內總面積達1200多坪的大型書店。

劉振強2017年1月23日過世後，遺孀與子女便因遺產問題纏訟至今，遺留之遺產衍生出巨額遺產稅，也因遺產分配問題尚未解決，致無人可先行代為繳納，台北國稅局因此2022年11月移送台北分署執行。

台北分署今天表示，執行案立案後，立刻就劉振強的遺產展開查封、扣押，其中最有價值的是位於台北市復興北路的總公司、及重慶南路門市部的土地及房屋，初估2者房地產市值超過11億元。

不過，鑑於不動產價值雖高，恐於拍賣後對三民書局造成影響太大，台分署轉而調查其他執行較無不良影響的遺產，發現劉振強對台北市政府有土地徵收補償費可領，隨即發函扣押，本月已將遺產稅案全額清償。

國內出版龍頭三民書局創辦人劉振強死後產生5995萬元遺產稅，台北國稅局2022年11月間移送行政執行署台北分署執行，本月全額清償。圖為三民書局。本報資料照片
國內出版龍頭三民書局創辦人劉振強死後產生5995萬元遺產稅，台北國稅局2022年11月間移送行政執行署台北分署執行，本月全額清償。圖為三民書局。本報資料照片

遺產 北市 土地徵收

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