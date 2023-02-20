擅插管...病患胃脹如氣球撐爆 部立桃園醫院外包員工判1年2月刑

衛福部桃園醫院外包廠商員工陳姓男子，未與醫護人員確認就自行操作管線，誤將氧氣筒接到病人鼻胃管，害對方胃臟破裂、敗血性休克及多重器官衰竭死亡；桃園地院依過失致死罪判陳有期徒刑1年2月。可上訴。

檢方調查，部桃傳送員陳姓男子（42歲）2020年3月18日上午8時許，將準備做腹部超音波檢查的患者連同病床移動至醫院1樓時，未先與相關醫護人員確認，便自行操作管線，不慎將患者鼻胃管誤接到氧氣筒，導致氧氣進入胃部膨脹破裂。

患者同天接受剖腹探查手術，之後兩度因病況不穩進出加護病房，最終在同年7月22日因敗血性休克併多重器官衰竭、全身多處組織感染及糖尿病死亡。

事後家屬提告，檢方依過失致死罪嫌起訴陳男，部桃前院長徐永年、曾姓外包商負責人不起訴處分。