快訊

長榮航空改選開跑 兄弟三方權力競合 張國煒有機會重返董事？

NBA／泰托姆砍55分勇奪明星賽MVP 詹姆斯改制後首度吞敗

國三竹南北上路段7車連環撞！休旅車成廢鐵 3送醫其中1人無呼吸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擅插管...病患胃脹如氣球撐爆 部立桃園醫院外包員工判1年2月刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

衛福部桃園醫院外包廠商員工陳姓男子，未與醫護人員確認就自行操作管線，誤將氧氣筒接到病人鼻胃管，害對方胃臟破裂、敗血性休克及多重器官衰竭死亡；桃園地院依過失致死罪判陳有期徒刑1年2月。可上訴。

檢方調查，部桃傳送員陳姓男子（42歲）2020年3月18日上午8時許，將準備做腹部超音波檢查的患者連同病床移動至醫院1樓時，未先與相關醫護人員確認，便自行操作管線，不慎將患者鼻胃管誤接到氧氣筒，導致氧氣進入胃部膨脹破裂。

患者同天接受剖腹探查手術，之後兩度因病況不穩進出加護病房，最終在同年7月22日因敗血性休克併多重器官衰竭、全身多處組織感染及糖尿病死亡。

事後家屬提告，檢方依過失致死罪嫌起訴陳男，部桃前院長徐永年、曾姓外包商負責人不起訴處分。

法院認為，陳男身為傳送員，僅能從事移動病人的醫療輔助行為，卻擅自插管導致患者死亡，過失情節甚重，造成被害人家屬承受喪失至親痛苦，且迄今未與家屬達成和解，考量他犯後坦承犯行，態度尚可，依過失致死罪判他有期徒刑1年2月。

部桃醫院外包商傳送員陳姓男子，擅替病人插管，將氧氣筒誤接鼻胃管致死，桃園地院依過失致死罪判1年2月。記者楊湛華／攝影
部桃醫院外包商傳送員陳姓男子，擅替病人插管，將氧氣筒誤接鼻胃管致死，桃園地院依過失致死罪判1年2月。記者楊湛華／攝影

患者 部桃 桃園

延伸閱讀

布林肯：不論習近平知情與否都應為偵察氣球負責

中日擬月內「安全對話」 氣球問題可能成焦點

央視：美氣球政治秀 自揭美式雙標做法

首度面對會談 布林肯、王毅慕尼黑交火

相關新聞

獨／新北前民代遭控涉弊關說違建 秘書：他「忘記帶手機出國」連絡不上

新北市府拆除大隊涉嫌包庇違建，但有吹哨者爆料，指新北曾任議會要職的民進黨陳姓前民代是關鍵人物，涉及關說，但本案檢方卻未請...

出版龍頭三民書局創辦人遺產稅5995萬元 台北分署強制執行全額徵

國內出版龍頭三民書局創辦人劉振強2017年1月23日過世，遺孀、子女爆發遺產爭奪戰，劉往生後產生5995萬元遺產稅，財政...

曾反對同婚破壞家庭制度...銓敘部前部長朱武獻要離婚 法院准了！

銓敘部前部長朱武獻簽離婚協議書後，將房產移轉給妻子杜曼婷，兩人迄今未辦理離婚登記，他指控杜女以協議離婚之名謀取財產，兩人...

成人論壇登假性交易廣告A錢 詐欺集團主嫌判2年獲緩刑

桃園市盧姓男子招募友人何男及一名未成年少年，3人分工刊登假性交易訊息、聊天、接待，將尋芳客騙上門收費後再藉故支開，得手2...

陳吉仲告議員誹謗不出庭 凌濤：民進黨政務官用司法掩蓋失能

國民黨台北市議員張斯綱、桃園市議員凌濤、國民黨副發言人楊智伃指農委會主委陳吉仲的科技部、農委會調查報告涉嫌抄襲，陳自訴3...

影／畫面曝光！高雄轎車衝下邊坡撞樹駕駛身亡 警證實酒駕

高雄林姓男子和簡姓、葉姓2友人，今晨在KTV歡唱後，駕車行經小港區休閒農場私設道路，疑迴轉不慎，衝下山坡，車頭撞毀，林傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦