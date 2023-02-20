獨／新北前民代遭控涉弊關說違建 秘書：他「忘記帶手機出國」連絡不上

新北市府拆除大隊涉嫌包庇違建，但有吹哨者爆料，指新北曾任議會要職的民進黨陳姓前民代是關鍵人物，涉及關說，但本案檢方卻未請他到案說明。

記者致電問陳爆料是否屬實，但陳的秘書表示，陳已出國且未帶手機，也不知道陳出國去了哪裡，無法回應。新北地檢署今天僅表示，案件目前仍在偵查中，不方便說明。

前年10月，新北市工務局李姓隊長等人拆除板橋一間房屋夾層違建，涉嫌包庇屋主，同意屋主利用保麗龍磚佯裝已拆除違建，使屋主免於拆除。李姓隊長和陳姓科長、藍姓承辦人涉嫌圖利被羈押，陳姓班長無保請回，但限制住居。

雖然檢方已展開偵辦，但有吹哨者質疑新北地檢署「辦藍不辦綠」施壓公務人員，指檢方抓了新北市府員工後，未立即傳喚陳姓前民代，了解是否與該案中的夾層屋主熟識，就發布羈押新聞稿。

吹哨者並批檢方讓陳有時間串供及消滅證據，試圖透過政治力、司法手段重創新北市長侯友宜團隊，幫民進黨立功，但此案背後卻是陳違法關說。