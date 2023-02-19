屏東「義氣」男攜多樣武器助陣談判 下場出爐

屏東縣內埔鄉一處釣蝦場日前成為金錢糾紛談判地，曾男攜帶折疊刀、棒球棍等器具助陣，雙方協調未果，引發激烈口角，造成對方陣營余姓男子多處擦挫傷，屏東地方法院依妨害秩序判曾男4月，得易科罰金，可上訴。

曾姓男子於去年2月上午11點左右受朋友聯繫，攜帶折疊刀、木刀、棒球棍、鐵棍、高爾夫球棍各1支及1副手銬，前往屏東縣內埔鄉一間釣蝦場為蘇姓男子的債務談判助勢，雙方各自招兵買馬，蘇男召集6人，對方余男則找了3人，不料債務當事人一言不合發生扭打，眾人加入「戰局」，現場亂成一團，內埔分局獲報到場將相關人士移送偵辦。

衝突造成余姓男子右頂部頭皮撕裂傷、右肩挫傷瘀腫、右前臂挫擦傷、右小腿外口部挫擦傷。法院指出，釣蝦場屬公共場所，若多人聚集發生衝突將對他人造成危害，曾男到場助勢施暴行為已妨害公共秩序，另曾男攜帶的器具均屬質地堅硬且具相當重量，足以對人身安全構成威脅，考量曾男犯後坦承犯行，依妨害秩序判曾男4月，得易科罰金，可上訴。