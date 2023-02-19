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台中男過馬路轉頭看女友 與惡煞對上眼遭罵「看三X」被痛毆

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市顏姓男子前年間到北屯區用餐，走斑馬線時，僅是回頭確認女友是否跟上，卻與開車的孫姓男子「對上眼」，孫男怒嗆「看三小」後，又在餐廳遇到顏男，因此孫等4人以持甩棍、徒手方式，將顏毆打成傷。一審判刑6月至7月不等徒刑，但都給予緩刑3年。

判決指出，孫姓（39歲）、陳姓（37歲）、洪姓（35歲）、楊姓男子（26歲）等4人，在前年11月18日相約北屯區崇德九路的一家熱炒店用餐，孫男開車行經該處時，當時不認識的顏姓男子在過斑馬線，正回頭確認女友是否跟上時，與孫男對上眼，孫認為遭顏瞪視，直嗆「看三小」。

孫男將車停好後，告知陳等3人此事，還隨身帶著一支甩棍，步行前往餐廳時，發現顏姓男子，孫就質問顏男「為何朝要瞪我」，但顏沒有回應，孫等人就以甩棍、徒手毆打的方式，將顏毆打成傷，造成顏耳膜破裂、腦震盪、頭部鈍傷、胸痛等傷勢。

警方獲報後，循線帶回涉案孫男等4人，全案依聚眾鬥毆罪，移送檢方偵辦後起訴，台中地院審理時，審酌孫等人已與被害人達成調解，依約給付賠償，因此依聚眾鬥毆罪，判孫等3人，7月至6月不等徒刑，緩刑3年，並接受法治教育3場，另外涉案洪姓男子則另案審結，仍可上訴。

台中市顏姓男子前年行經北屯區崇德九路餐廳時，遭孫等4人以徒手、持甩棍方式毆打，警方事後將人帶回法辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市顏姓男子前年行經北屯區崇德九路餐廳時，遭孫等4人以徒手、持甩棍方式毆打，警方事後將人帶回法辦。記者陳宏睿／翻攝

餐廳 鬥毆 台中市

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