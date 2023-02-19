桃園前刑警涉洩密角頭判無罪 少年隊：已調內勤、研議懲處

桃園市警局少年警察隊蔡姓前偵查佐，被訴洩密治平專案對象，但因罪證不足，日前獲判無罪；對此少年隊指出，案發後已將蔡轉調局本部內勤，待判決確定後，再研議行政懲處。

桃園市少年警察隊指出，蔡姓前偵查佐疑涉洩密，少年隊在接獲情資後立即主動調查、函送法辦，同時將他轉調內勤，蔡目前在局本部任制服員警；警方尊重司法判決，由於還有上訴可能，將待法院判決確定後，再研議行政懲處。

據了解，蔡姓員警從警15年，在少年隊承辦少年案件6年多，平時積極和校方聯繫、績效也不錯，讓同事印象深刻。

有官警指出，依警政署「警察人員與特定對象接觸交往規定，員警以書面、電信通訊、面晤、參與聚會、婚喪喜慶、飲宴應酬等方式，和特定對象聯繫、交際行為，都必須事前、事後書面報核，因此傳Line也包含在內，但也有人是傳早安貼圖、群發問好等，因此需視個案情況而定。

蔡姓偵查佐2021年底、治平專案前一天，傳訊黑道陳姓男子，告知檢肅日期並要他「明天去避風頭」，遭訴洩密，他辯稱「以為是隔年春安專案要抓」；桃園地院認為，蔡員平時積極和掃黑官警合作蒐證，也未名列專案小組，沒證據顯示他事前知情或收賄，判無罪。