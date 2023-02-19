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行人地獄...北巿汽車左轉未禮讓 斑馬線長髮女被撞一屁股坐地上

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

行人地獄再現？台北市士林區基河路，昨天發生一起汽車左轉撞行人車禍，洪姓女子被撞倒地，彭姓駕駛隨即下車道歉，答應由保險公司賠償，警方到場釐清駕駛未酒駕，事故原因如有違規將開單。

警方指出，47歲彭姓駕駛，2月18日上午11時許，駕車沿基河路南向北左轉往西至大南路時，28歲洪姓女子沿著路口西側北往南，走在行人穿越道旁穿越道路，汽車左前車頭撞上洪女，手上持物品的洪女驚嚇被撞倒地，臀部撞傷無大礙。

警方到場後，彭姓駕駛未酒駕、未受傷，駕駛稱可有保險公司理賠，雙方當場和解，行人洪女臀部撞傷無大礙，雙方當場和解，尚未提告。

台灣交通亂象曾外媒被評為「行人地獄」交通部今年預告修法，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車罰2千元、大型車罰2800元，一律提高到3600元（機車維持1200元）。

汽車行經台北市基河路左轉撞上行人。圖／翻攝line群組社會事新聞影音
汽車行經台北市基河路左轉撞上行人。圖／翻攝line群組社會事新聞影音
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汽車行經台北市基河路左轉撞上行人。記者蕭雅娟／翻攝
汽車行經台北市基河路左轉撞上行人。記者蕭雅娟／翻攝
汽車行經台北市基河路左轉撞上行人。記者蕭雅娟／翻攝
汽車行經台北市基河路左轉撞上行人。記者蕭雅娟／翻攝

行人地獄 酒駕 保險 車禍

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