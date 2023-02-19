聽新聞
test
0:00 / 0:00
行人地獄...北巿汽車左轉未禮讓 斑馬線長髮女被撞一屁股坐地上
行人地獄再現？台北市士林區基河路，昨天發生一起汽車左轉撞行人車禍，洪姓女子被撞倒地，彭姓駕駛隨即下車道歉，答應由保險公司賠償，警方到場釐清駕駛未酒駕，事故原因如有違規將開單。
警方指出，47歲彭姓駕駛，2月18日上午11時許，駕車沿基河路南向北左轉往西至大南路時，28歲洪姓女子沿著路口西側北往南，走在行人穿越道旁穿越道路，汽車左前車頭撞上洪女，手上持物品的洪女驚嚇被撞倒地，臀部撞傷無大礙。
警方到場後，彭姓駕駛未酒駕、未受傷，駕駛稱可有保險公司理賠，雙方當場和解，行人洪女臀部撞傷無大礙，雙方當場和解，尚未提告。
台灣交通亂象曾外媒被評為「行人地獄」交通部今年預告修法，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，及轉彎時不暫停讓行人優先通行，將由現行小型車罰2千元、大型車罰2800元，一律提高到3600元（機車維持1200元）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言