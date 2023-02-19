客人取消定製婚戒 女珠寶商追尾款嗆「老大都要聽我的」遭訴

台中市王姓女子原與賴男要結婚，經友人介紹，認識劉姓女珠寶設計師，定製35萬元結婚對戒，未料後來婚事告吹，但劉女仍要求王女清償尾款，簽立32.3萬元本票，王女認劉女未交付戒指，不願付款，劉女則嗆聲「我小弟那麼多」、「舌頭怎被人剪掉不知道」，一審判拘役40天。

判決指出，王女與賴男原本有婚約，在朋友介紹下，於2019年4月間，向劉姓女珠寶商（54歲）定購35萬元婚戒一對，約定以分期付款方式給付婚戒價款，王女先在同年9月間，以現金支付訂金2.9萬元給劉女收受。

王女婚事後來告吹，2019年11月間，王女告知劉女，想要取消購買婚戒，但劉女以婚戒是屬客製化商品拒絕，劉女除向王女表示仍須依約清償對戒尾款外，另要求王女在2019年12月9日，簽立22.5萬元、9.8萬元本票各1張，以供作戒指尾款的擔保。

不過王女後來發現，劉女遲未交付婚戒，不願繼續支付對戒價金，2人相約在2020年4月5日某時許，在台中市一家茶店商議解決方式，但劉女當時對王女恫嚇「我下面那麼多小弟，包括堂口那麼多的老大都要聽我的耶」、「現在外面很多，舌頭怎麼被人家剪掉的不知道啦」、「我真擔心妳有一天會被人家這樣弄」等語。

王女心生畏懼，向台中地檢署提出告訴，劉女到案時，不否認有講過遭指控的言語，但辯稱，該言語只是「比喻」，勸王女年輕，品行需善良，做人要有誠信，沒有恐嚇。

不過合議庭認為，根據劉女講話的前後語意脈絡，都是透露她有相當社會勢力，如果不配合的話，恐有生命、身體的不測，屬於客觀上加害他人生命、身體的恐嚇言論，認定觸犯恐嚇罪，依法判拘役40天，得易科、可上訴。