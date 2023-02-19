見警...機車牽出來又滑回去 法官認引擎沒動不算酒駕判無罪

高雄蔡姓男子在鳳山區一間電子遊藝場喝酒，離開遊藝場後準備跨上機車回家，才剛將機車牽出停車格，看到有巡邏警車又默默把機車牽回去。警方發現蔡男形跡可疑，攔查後呼氣酒測值達每公升0.28毫克，依公共危險罪嫌送辦，但法院認為蔡男並沒有實際「騎車」，判他無罪。

去年6月21日下午2時許，蔡男在鳳山區的一家電子遊藝場喝完啤酒後離開，當時他跨上門外的機車，左手還拿著香菸，但機車剛往後滑出停車格，蔡男見附近有員警正在巡邏，於是又默默的把機車滑進原地，坐在機車上抽菸。

不過蔡男滑出機車，又停回原位的動作讓員警起疑，警方迅速上前盤查，蔡男酒氣引起員警懷疑，施測後呼氣酒測值達每公升0.28毫克，依公共危險罪送辦，並被檢方起訴。

高雄地院審理時，蔡男喊冤稱他當時只有坐在機車上抽菸，因為有喝酒，他並沒有發動機車，並不算酒駕。

雄院法官為此請攔查員警說明，警方稱蔡男當時手裡拿著香菸，是看到員警才立刻將車輛停好、拔出鑰匙，只不過當時距離過遠，沒辦法確認蔡男有沒有發動機車，另一具監視器畫面，也僅拍到蔡男以腳滑行將機車向後移動挪出，隨後又將機車停回原位，但無法確認當時機車引擎有無發動。

公訴檢察官雖舉過去判例，稱「駕駛」行為並不侷限於車輛引擎已啟動，若下坡為省油而關掉引擎滑行，只要處於不能安全駕駛狀態，仍有刑罰適用。

但法官認為，蔡男是在「平面」道路上以腳滑行，與下坡滑行狀態不同，雖蔡男當時是要回家，但依據檢警提供證據，不足認定蔡男當時是採「動力運轉」方式，要準備騎車回家，認定蔡男並沒有實際「騎車」行為，判他無罪。