治平前夕傳訊黑道「避風頭」 桃園刑警被訴洩密判無罪

桃園市少年警察隊蔡姓偵查佐在治平專案前一天，傳訊黑道陳姓男子，告知檢肅日期並要他「明天去避風頭」遭訴洩密；桃園地院認為，蔡員平時積極和掃黑官警合作蒐證，也未明列專案小組，沒證據顯示他事前知情或收賄，判無罪。可上訴。

檢警調查，刑事局、桃園大溪警分局預定2021年12月28日、29日執行治平專案，其中計畫28日檢肅陳姓角頭，而桃警少年隊偵查佐蔡姓男子同月27日傍晚卻在辦公室以LINE傳訊陳男，稱「你最好明天去避風頭」、「跨完年後再回來」、「我跟你的對話都刪掉」、「你是29日」等，涉洩漏查緝訊息及囑咐躲避。

專案小組28日下午成功拘提陳男到案，在扣得手機中發現蔡男對話紀錄；檢方認為蔡涉犯刑法洩漏國防以外秘密罪，偵結起訴。

據了解，綽號山豬的26歲陳姓男子自稱「天道盟正義會大溪組」組長，利用宮廟陣頭及「天道盟」名義，招募未成年少年入幫派，對不聽話的成員動輒囚禁毆打，還擁槍自重，和蔡員認識已6、7年。

蔡男偵訊時否認洩密，辯稱陳男涉壓榨、虐待少年，早就計畫抓捕，但自己主觀上一直以為是2022年1月24日春安專案計畫收網，才會傳送「假訊息」以便在春安期間順利逮人；另外，自己雖告知陳29日，但治平專案是28日，並無洩密可言。

法院調查，蔡男長期接受轄內國中老師通報，稱有學生參加陣頭被毆打，因此緊盯陳男，並長期和時任大溪分局偵查隊黃姓副隊長交換情資、積極蒐證，例如蔡2021年11月間曾傳案件通報單給黃，稱「昨天晚上那件又是山豬幹的」、「把他掃掉」、「煩死了」，可見長期與掃黑官警合作並積極監控。