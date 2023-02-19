快訊

疫情持續下降！本土+1萬5747例 較上周日下降6.8%

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

小三通再一航線復航！連江縣長盼未來不限戶籍全面開放

治平前夕傳訊黑道「避風頭」 桃園刑警被訴洩密判無罪

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市少年警察隊蔡姓偵查佐在治平專案前一天，傳訊黑道陳姓男子，告知檢肅日期並要他「明天去避風頭」遭訴洩密；桃園地院認為，蔡員平時積極和掃黑官警合作蒐證，也未明列專案小組，沒證據顯示他事前知情或收賄，判無罪。可上訴。

檢警調查，刑事局、桃園大溪警分局預定2021年12月28日、29日執行治平專案，其中計畫28日檢肅陳姓角頭，而桃警少年隊偵查佐蔡姓男子同月27日傍晚卻在辦公室以LINE傳訊陳男，稱「你最好明天去避風頭」、「跨完年後再回來」、「我跟你的對話都刪掉」、「你是29日」等，涉洩漏查緝訊息及囑咐躲避。

專案小組28日下午成功拘提陳男到案，在扣得手機中發現蔡男對話紀錄；檢方認為蔡涉犯刑法洩漏國防以外秘密罪，偵結起訴。

據了解，綽號山豬的26歲陳姓男子自稱「天道盟正義會大溪組」組長，利用宮廟陣頭及「天道盟」名義，招募未成年少年入幫派，對不聽話的成員動輒囚禁毆打，還擁槍自重，和蔡員認識已6、7年。

蔡男偵訊時否認洩密，辯稱陳男涉壓榨、虐待少年，早就計畫抓捕，但自己主觀上一直以為是2022年1月24日春安專案計畫收網，才會傳送「假訊息」以便在春安期間順利逮人；另外，自己雖告知陳29日，但治平專案是28日，並無洩密可言。

法院調查，蔡男長期接受轄內國中老師通報，稱有學生參加陣頭被毆打，因此緊盯陳男，並長期和時任大溪分局偵查隊黃姓副隊長交換情資、積極蒐證，例如蔡2021年11月間曾傳案件通報單給黃，稱「昨天晚上那件又是山豬幹的」、「把他掃掉」、「煩死了」，可見長期與掃黑官警合作並積極監控。

法院認為，治平專案是由大溪分局個別交付專案小組，組內執行人員無法事先得知目標，蔡員並未名列少年隊支援的勤務分配表內，檢方也沒有提出其他證據證明他事前知情或收賄，由於罪證不足，判蔡無罪。

桃園少年隊蔡姓偵查佐涉洩漏黑道治平專案日期，並囑咐脫逃，遭訴洩密，法院認為罪證不足判無罪。示意圖／Ingimage
桃園少年隊蔡姓偵查佐涉洩漏黑道治平專案日期，並囑咐脫逃，遭訴洩密，法院認為罪證不足判無罪。示意圖／Ingimage

桃園 收賄 未成年

延伸閱讀

賺錢拿不回 桃園6旬外送員砸老本買虛擬幣驚見一場空

帥氣男模遭黑道控制 長髮正妹買點數救人結局超展開

討兒錢跑到父電器行前放大聲公 法院判無罪理由曝光

蘇煥智：黑道中常委黃承國不辭 賴清德還要反黑金嗎？

相關新聞

南檢前襄閱主任違反監聽 判8月緩刑2年...不到十天就爆陳宗彥案

台南地檢署前襄閱主任檢察官、現任高檢署檢察官林仲斌，遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南地院今年2月8...

治平前夕傳訊黑道「避風頭」 桃園刑警被訴洩密判無罪

桃園市少年警察隊蔡姓偵查佐在治平專案前一天，傳訊黑道陳姓男子，告知檢肅日期並要他「明天去避風頭」遭訴洩密；桃園地院認為，...

見警...機車牽出來又滑回去 法官認引擎沒動不算酒駕判無罪

高雄蔡姓男子在鳳山區一間電子遊藝場喝酒，離開遊藝場後準備跨上機車回家，才剛將機車牽出停車格，看到有巡邏警車又默默把機車牽...

上百魚頭任意丟棄河堤 臭到散步民眾 中警找到他開罰

台中市陳姓市民14日傍晚駕駛小貨車行經太平區河堤步道旁時，在河堤邊任意丟棄了上百顆白帶魚頭，警方據報今天上午找到他，依違...

工地鋼板4度遭竊損失數十萬 男子得手12多萬遭判5月

林姓男子去年晚間見屏東一處工地內堆放數片止滑鋼板，見四下無人，趁隙4度竊取變賣。警方獲報調閱周邊監視器，循線逮人，屏東地...

新北汐止警抓改裝噪音車 連2日取締通報42件

為了維護交通安全與轄區環境安寧，新北市汐止警分局連兩天執行聯合稽查勤務，於17、18日晚上在常有檢舉違規及噪音路段，包括...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦