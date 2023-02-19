工地鋼板4度遭竊損失數十萬 男子得手12多萬遭判5月
林姓男子去年晚間見屏東一處工地內堆放數片止滑鋼板，見四下無人，趁隙4度竊取變賣。警方獲報調閱周邊監視器，循線逮人，屏東地方法院依竊盜罪判林男5月，得易科罰金，可上訴。
林姓男子去年4月晚間在屏東縣萬巒鄉萬金村的自來水工程工地內，發現場內堆置多片止滑鋼板，竟趁無人注意時，先後於同月19、22、26、27日，共行竊4次，皆於晚間6時許單獨操作推土機，鏟起鋼板並擺放在大貨車上運走變賣。
林男依次分別偷走5片、5片、4片及6片，共計得手20片止滑鋼板，市值約40萬元，得手後將鋼板載往資源回收場變賣，不法所得共12萬3000元。
施工單位驚覺遭竊報案，經內埔警分局調閱工地周邊監視器，循線逮埔林男，訊後依竊盜罪嫌起訴。
法院認為，林男未與告訴人達成和解並賠償損害，但考量他始終坦承犯行的犯後態度，4起案件依竊盜罪判林男應執行期共5月，得易科罰金，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言