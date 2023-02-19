新北汐止警抓改裝噪音車 連2日取締通報42件
為了維護交通安全與轄區環境安寧，新北市汐止警分局連兩天執行聯合稽查勤務，於17、18日晚上在常有檢舉違規及噪音路段，包括新台五路、大同路、康寧街等，針對改裝排氣管車輛、酒後駕車等情事加強攔查取締，共取締改裝車輛17件、無照駕駛3件、通報環保局噪音車25件。
汐止警方說，先於17日晚上結合基隆監理站執行「監、警聯合稽查」，稽查重點取締非法改裝車體、變更及調換車輛、電器設備，再於昨天晚上結合新北市環保局執行「環、警聯合稽查」，針對改裝排氣管產生噪音車輛加強稽查，杜絕不法行為。
汐止警方指出，去年共計取締告發改裝車輛699件、取締酒駕346件、無照駕駛1583件、通報環保局改裝噪音車938件，呼籲用路人共同守護道路安全。
汐止警方補充說，攔查通報民眾使用非檢驗合格的排氣管，若經環保局審核不合法，駕駛人將被處以1800至3600元罰鍰，另外，民眾若發現車輛有噪音車，可上傳相片（包含車牌及排氣管）或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉。
汐止警分局長黃國政說，民眾切勿任意改裝排氣管，擅自違規改裝車輛，包含燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等，不僅違規也可能影響自身行車安全，警方將持續取締危險駕車、酒駕駕車、青少年無照駕駛、改裝車等違規，提醒車主及駕駛人，行車請務必遵守道路交通安全規則。
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