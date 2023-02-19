南檢前襄閱主任違反監聽 判8月緩刑2年...不到十天就爆陳宗彥案

台南地檢署前襄閱主任檢察官、現任高檢署檢察官林仲斌，遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南地院今年2月8日認為林觸犯違法監聽罪，判處林有期徒刑8月、緩刑2年，還可上訴。林仲斌今天中午說，他對此案判決結果不回應，將會收到判決後再研究是否上訴。

外傳這件判決出爐後不久，2月17日隨即爆發行政院前發言人陳宗彥疑似召妓涉貪案，讓人懷疑其間巧合與關聯性。林仲斌對此傳言表示不回應。

判決指出，林仲斌2011年為台南地檢署黑金專組檢察官，南檢2011年9月15日立案調查時任台南市政府警察局邱姓派出所長疑似貪瀆案，由林仲斌指揮偵辦，林發交給陳姓檢察事務官（台南高分院判徒刑7月，緩刑2年），及支援辦案的郭姓警員（台南地院判徒刑6月，緩刑2年確定）調查。

郭姓警員2013年1月8日晚間監聽時，得知酒店業者王孝瑋當晚要派5名酒店小姐到北海KTV出場，請民間友人A男戴手錶型密錄器，喬裝成賣檳榔小販，進入北海KTV包廂蒐證，郭請示陳獲准後，再致電請示林仲斌是否可行，林表示同意。

當晚11點51分，A男走進北海KTV301包廂後，詢問在場人士是否需要買檳榔，錄得吳岳輝和酒店小姐的對話，A男離開包廂後，將攝錄檔案傳給郭姓警員，郭隔天把檔案帶回台南地檢署，陳和郭警看過攝錄檔案後，由陳向林仲斌報告並交付檔案。同年3月15日檢察總長收到匿名信件，檢舉吳岳輝等檢察官找女陪侍飲宴。

檢察總長指派最高檢察署檢察官在同年3月15日訊問吳岳輝，要求吳解釋為何在檢舉信件光碟中，錄到他和一些女生的聲音，吳驚覺當時在北海KTV包廂遭竊錄，向台南地院自訴林仲斌等人違法監聽。

林仲斌否認犯行，供稱他沒有違法監聽主觀犯意，解釋當時只同意A男進入包廂掃視在場人士，不是要取得他們的對話內容，KTV包廂不算是隱私場所，因此不受通訊監察法的保護。

合議庭則認為，KTV包廂屬於隱私和秘密空間，法律並未授權警方或線民隨意進入蒐證，何況北海KTV大樓走廊共有15支監視器，其中還有監視器正對著吳岳輝等人所在的310包廂，只要包廂門一打開，就可看見人員進出情形，連人臉都可清楚辨識，只要調閱監視器檔案，就可查看比對進出人員，不需進入包廂竊錄。認定林仲斌在此案指揮蒐證行為，違反適當性，必要性和比例原則，犯行不能阻卻違法，已構成違法監聽罪。