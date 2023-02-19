快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南檢前襄閱主任違反監聽 判8月緩刑2年...不到十天就爆陳宗彥案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南地檢署前襄閱主任檢察官、現任高檢署檢察官林仲斌，遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南地院今年2月8日認為林觸犯違法監聽罪，判處林有期徒刑8月、緩刑2年，還可上訴。林仲斌今天中午說，他對此案判決結果不回應，將會收到判決後再研究是否上訴。

外傳這件判決出爐後不久，2月17日隨即爆發行政院前發言人陳宗彥疑似召妓涉貪案，讓人懷疑其間巧合與關聯性。林仲斌對此傳言表示不回應。

判決指出，林仲斌2011年為台南地檢署黑金專組檢察官，南檢2011年9月15日立案調查時任台南市政府警察局邱姓派出所長疑似貪瀆案，由林仲斌指揮偵辦，林發交給陳姓檢察事務官（台南高分院判徒刑7月，緩刑2年），及支援辦案的郭姓警員（台南地院判徒刑6月，緩刑2年確定）調查。

郭姓警員2013年1月8日晚間監聽時，得知酒店業者王孝瑋當晚要派5名酒店小姐到北海KTV出場，請民間友人A男戴手錶型密錄器，喬裝成賣檳榔小販，進入北海KTV包廂蒐證，郭請示陳獲准後，再致電請示林仲斌是否可行，林表示同意。

當晚11點51分，A男走進北海KTV301包廂後，詢問在場人士是否需要買檳榔，錄得吳岳輝和酒店小姐的對話，A男離開包廂後，將攝錄檔案傳給郭姓警員，郭隔天把檔案帶回台南地檢署，陳和郭警看過攝錄檔案後，由陳向林仲斌報告並交付檔案。同年3月15日檢察總長收到匿名信件，檢舉吳岳輝等檢察官找女陪侍飲宴。

檢察總長指派最高檢察署檢察官在同年3月15日訊問吳岳輝，要求吳解釋為何在檢舉信件光碟中，錄到他和一些女生的聲音，吳驚覺當時在北海KTV包廂遭竊錄，向台南地院自訴林仲斌等人違法監聽。

林仲斌否認犯行，供稱他沒有違法監聽主觀犯意，解釋當時只同意A男進入包廂掃視在場人士，不是要取得他們的對話內容，KTV包廂不算是隱私場所，因此不受通訊監察法的保護。

合議庭則認為，KTV包廂屬於隱私和秘密空間，法律並未授權警方或線民隨意進入蒐證，何況北海KTV大樓走廊共有15支監視器，其中還有監視器正對著吳岳輝等人所在的310包廂，只要包廂門一打開，就可看見人員進出情形，連人臉都可清楚辨識，只要調閱監視器檔案，就可查看比對進出人員，不需進入包廂竊錄。認定林仲斌在此案指揮蒐證行為，違反適當性，必要性和比例原則，犯行不能阻卻違法，已構成違法監聽罪。

合議庭指出，林仲斌雖為違法監聽一事表達歉意，但吳岳輝並不接受，雙方也沒達成和解，吳岳輝請求判處林1年徒刑，但合議庭認為太重了，因此判刑8月並給予緩刑。

台南地檢署前襄閱主任檢察官林仲斌，遭南檢前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南地院認林觸犯違法監聽罪，判處林有期徒刑8月、緩刑2年，還可上訴。圖／本報資料照片
台南地檢署前襄閱主任檢察官林仲斌，遭南檢前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南地院認林觸犯違法監聽罪，判處林有期徒刑8月、緩刑2年，還可上訴。圖／本報資料照片

台南 KTV 檢察官

延伸閱讀

綠委：陳宗彥勇敢面對辭職 在野黨不要再拿十幾年前的事政治炒作

【重磅快評】陳宗彥自曝不曾被調查 印證司法吃案？

影／陳宗彥涉貪南檢吃案？台高檢：有分案、查一年多才簽結

陳宗彥遭爆料涉不當性招待 郭正亮見這細節：不寒而慄

相關新聞

南檢前襄閱主任違反監聽 判8月緩刑2年...不到十天就爆陳宗彥案

台南地檢署前襄閱主任檢察官、現任高檢署檢察官林仲斌，遭前同事、台南地檢署前檢察官吳岳輝自訴違法監聽案，台南地院今年2月8...

反共YouTuber八炯開直播嗆警 酒醒自嘲：在大陸早就被公安打死

YouTuber八炯在「攝徒日記Fun TV」頻道以反共議題累積近70萬粉絲訂閱，卻因酒後鬧事進派出所一趟。八炯今天凌晨...

台中科技業者跟玩具店買零件 貫通操作槍管被抓得關8年

台中市陳姓科技公司負責在前年7月間，以不明方式取得2把操作槍後，在玩具店、網路購買擊錘、仿真彈匣等物品，利用公司車床貫通...

新北汐止警抓改裝噪音車 連2日取締通報42件

為了維護交通安全與轄區環境安寧，新北市汐止警分局連兩天執行聯合稽查勤務，於17、18日晚上在常有檢舉違規及噪音路段，包括...

基隆路口開車不禮讓行人被警攔… 查出酒駕

基隆市蘇姓男子昨晚騎車經仁一、愛二路口東岸商場前時，未禮讓行人先行被警攔下，員警聞到他有酒味，他坦承在路邊攤喝了2瓶啤酒...

行車起糾紛 小黃運將不爽 超車大貨車後急煞吃官司

林姓計程車司機去年9月在台南市與大貨車發生行車糾紛，開計程車自大貨車後方超前至大貨車前方後緊急煞車，涉嫌妨害大貨車司機平...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦